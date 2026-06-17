20 товаров из Фикспрайса, которые я купила и вам советую, и еще 2 товара - не посоветую даже злейшему врагу
- 09:20 17 июня
- Иван Скоробогатов
В ассортименте Fix Price соседствуют практичные находки для дома и откровенно слабые товары. Блогер «Честный автор» протестировал множество позиций, чтобы выделить по-настоящему стоящие покупки и предостеречь от разочарований.
Товары, которые оправдывают каждую потраченную копейку
Следующие 20 предметов показали себя как надёжные, функциональные и выгодные инвестиции в быт.
- Настенные часы за 399 рублей. Циферблат диаметром 30 см из стекла выглядит стильно, а кварцевый механизм действительно работает бесшумно, что важно для спальни или кабинета.
- Светодиодные лампы KODAK (199 ₽). Дают яркий, ровный свет без мерцания, полностью заменяя старые лампы накаливания, при этом экономя электроэнергию.
- Каркасные этажерки белого цвета (от 299 ₽). Легко собираются без инструментов. Идеально систематизируют содержимое шкафов: можно разместить на них банки со специями, косметику или стопки книг.
- Пластиковая сушилка для тарелок. Деревянная центральная стойка добавляет конструкции устойчивости, а тарелки из матового стекла не соскальзывают.
- Стеклянный кувшин с герметичной металлической крышкой. Не впитывает запахов, удобно хранить на дверце холодильника домашний лимонад или холодный чай.
- Объёмный стеклянный чайник. Универсальная модель для ежедневного использования.
- Набор дорожных органайзеров (от 199 ₽). Сетчатые карманы обеспечивают вентиляцию. Помогают компактно упаковать вещи в чемодан и защищают одежду от сминания.
- Спортивная сумка-трансформер. В разложенном виде вместительна, после тренировки складывается в компактный рулон. Молнии и швы качественно обработаны.
- Зубная паста SADOER (99 ₽). Обеспечивает ощутимый очищающий эффект и чувство гладкости эмали.
- Спрей «Пятноль» (149 ₽). Справляется со сложными загрязнениями вроде машинного масла или застарелых пищевых пятен.
- Влажные салфетки в индивидуальной упаковке. Не высыхают, всегда помещаются в карман или самое маленькое отделение сумки.
- Теннисные мячи (99 ₽). Помимо прямого назначения служат отличным массажёром для стоп после долгого дня.
- Универсальные чистящие салфетки (от 89 ₽). Снимают засохший жир с кухонных панелей, следы от ручек с обоев и нагар со старой сковороды.
- Влажная туалетная бумага. Повышает уровень личной гигиены.
- Освежающие влажные полотенца. Незаменимы в дороге, на пикнике или после физической активности.
- Банка для сыпучих продуктов с откидной крышкой. Одна рука свободна во время готовки: просто нажмите на крышку для дозирования.
- Бокалы из «янтарного» стекла. Напоминают винтажный хрусталь, добавляя уюта сервировке.
- Зубные пасты «СПЛАТ». Дарят свежесть, но для глубокого очищения паста оказалась эффективнее.
- Хозяйственное мыло в большой упаковке. Классическое средство для решения множества бытовых задач.
- Набор мини-косметичек. Помогает разделить мелкие вещи в дорожной сумке: зарядные устройства, медикаменты, украшения.
Что брать не стоит: две провальных покупки
Некоторые товары не прошли проверку на безопасность и практичность.
- Турецкая кофеварка (~299 ₽). Основной недостаток — стойкий запах пластика, который передаётся напитку даже после многократного мытья. Это вызывает сомнения в безопасности материала для контакта с кипятком. Дополнительные риски: отсутствие автоотключения и невлагостойкий корпус.
- Спрей для чистки экранов (129 ₽). Не выполняет своей главной функции: после его применения на зеркалах и стеклянных поверхностях остаются заметные разводы. Его применение можно ограничить разве что протиранием компьютерной клавиратуры.
Резюме для осознанного шопинга
В Fix Price наиболее выгодно покупать товары для организации хранения, базовые средства для уборки и гигиены, а также простую посуду. Однако к выбору мелкой электроники и любой продукции, которая контактирует с пищевыми продуктами, стоит подходить критически: проверять целостность, изучать маркировку материалов и не ожидать от дешёвых устройств сложных функций.
Экспертное уточнение: При выборе товаров в подобных сетях обращайте внимание на страну-производителя и наличие чёткой маркировки состава (особенно для пластиков, контактирующих с пищей). Часто именно эти детали, а не только цена, определяют безопасность и долговечность покупки.
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