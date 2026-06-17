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20 товаров из Фикспрайса, которые я купила и вам советую, и еще 2 товара - не посоветую даже злейшему врагу

20 товаров из Фикспрайса, которые я купила и вам советую, и еще 2 товара - не посоветую даже злейшему врагу

В ассортименте Fix Price соседствуют практичные находки для дома и откровенно слабые товары. Блогер «Честный автор» протестировал множество позиций, чтобы выделить по-настоящему стоящие покупки и предостеречь от разочарований.

Товары, которые оправдывают каждую потраченную копейку

Следующие 20 предметов показали себя как надёжные, функциональные и выгодные инвестиции в быт.

  1. Настенные часы за 399 рублей. Циферблат диаметром 30 см из стекла выглядит стильно, а кварцевый механизм действительно работает бесшумно, что важно для спальни или кабинета.
  2. Светодиодные лампы KODAK (199 ₽). Дают яркий, ровный свет без мерцания, полностью заменяя старые лампы накаливания, при этом экономя электроэнергию.
  3. Каркасные этажерки белого цвета (от 299 ₽). Легко собираются без инструментов. Идеально систематизируют содержимое шкафов: можно разместить на них банки со специями, косметику или стопки книг.
  4. Пластиковая сушилка для тарелок. Деревянная центральная стойка добавляет конструкции устойчивости, а тарелки из матового стекла не соскальзывают.
  5. Стеклянный кувшин с герметичной металлической крышкой. Не впитывает запахов, удобно хранить на дверце холодильника домашний лимонад или холодный чай.
  6. Объёмный стеклянный чайник. Универсальная модель для ежедневного использования.
  7. Набор дорожных органайзеров (от 199 ₽). Сетчатые карманы обеспечивают вентиляцию. Помогают компактно упаковать вещи в чемодан и защищают одежду от сминания.
  8. Спортивная сумка-трансформер. В разложенном виде вместительна, после тренировки складывается в компактный рулон. Молнии и швы качественно обработаны.
  9. Зубная паста SADOER (99 ₽). Обеспечивает ощутимый очищающий эффект и чувство гладкости эмали.
  10. Спрей «Пятноль» (149 ₽). Справляется со сложными загрязнениями вроде машинного масла или застарелых пищевых пятен.
  11. Влажные салфетки в индивидуальной упаковке. Не высыхают, всегда помещаются в карман или самое маленькое отделение сумки.
  12. Теннисные мячи (99 ₽). Помимо прямого назначения служат отличным массажёром для стоп после долгого дня.
  13. Универсальные чистящие салфетки (от 89 ₽). Снимают засохший жир с кухонных панелей, следы от ручек с обоев и нагар со старой сковороды.
  14. Влажная туалетная бумага. Повышает уровень личной гигиены.
  15. Освежающие влажные полотенца. Незаменимы в дороге, на пикнике или после физической активности.
  16. Банка для сыпучих продуктов с откидной крышкой. Одна рука свободна во время готовки: просто нажмите на крышку для дозирования.
  17. Бокалы из «янтарного» стекла. Напоминают винтажный хрусталь, добавляя уюта сервировке.
  18. Зубные пасты «СПЛАТ». Дарят свежесть, но для глубокого очищения паста оказалась эффективнее.
  19. Хозяйственное мыло в большой упаковке. Классическое средство для решения множества бытовых задач.
  20. Набор мини-косметичек. Помогает разделить мелкие вещи в дорожной сумке: зарядные устройства, медикаменты, украшения.

Что брать не стоит: две провальных покупки

Некоторые товары не прошли проверку на безопасность и практичность.

  1. Турецкая кофеварка (~299 ₽). Основной недостаток — стойкий запах пластика, который передаётся напитку даже после многократного мытья. Это вызывает сомнения в безопасности материала для контакта с кипятком. Дополнительные риски: отсутствие автоотключения и невлагостойкий корпус.
  2. Спрей для чистки экранов (129 ₽). Не выполняет своей главной функции: после его применения на зеркалах и стеклянных поверхностях остаются заметные разводы. Его применение можно ограничить разве что протиранием компьютерной клавиратуры.

Резюме для осознанного шопинга

В Fix Price наиболее выгодно покупать товары для организации хранения, базовые средства для уборки и гигиены, а также простую посуду. Однако к выбору мелкой электроники и любой продукции, которая контактирует с пищевыми продуктами, стоит подходить критически: проверять целостность, изучать маркировку материалов и не ожидать от дешёвых устройств сложных функций.

Экспертное уточнение: При выборе товаров в подобных сетях обращайте внимание на страну-производителя и наличие чёткой маркировки состава (особенно для пластиков, контактирующих с пищей). Часто именно эти детали, а не только цена, определяют безопасность и долговечность покупки.

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