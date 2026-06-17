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В Коми ожидается 30-градусная жара: синоптики рассказали о погоде на 17 июня

В Коми ожидается 30-градусная жара: синоптики рассказали о погоде на 17 июняФото "Про Город"

В большинстве районов республики пройдут кратковременные дожди с грозами, а воздух прогреется до +28 градусов. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

В столице региона ночью столбики термометров опустятся до +11…+13 градусов, днём поднимутся до +23…+25. Ожидается облачная погода с прояснениями, ночью возможен кратковременный дождь и гроза, днём осадков не прогнозируется. Ветер юго-восточный и южный, умеренный.

Теплее всего будет в Инте — до +28 градусов днём. В Воркуте и Усинске воздух прогреется до +27. В Ухте, Печоре, Усть-Цильме, Вуктыле и Троицко-Печорске днём ожидается +24…+26, ночью — +16…+18.

В большинстве городов и районов республики прогнозируются кратковременные осадки и грозы. Исключение — Сыктывкар днём (без осадков) и Воркута ночью (преимущественно сухо). Ветер преимущественно юго-восточный и южный, умеренный, при грозах порывистый.

В Объячево — самая прохладная ночь: +9…+11 градусов, днём ожидается +22…+24, кратковременный дождь с грозой возможен в ночные часы.

Жителей республики призывают быть внимательными на дорогах в непогоду и учитывать погодные условия при планировании дел.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сыктывкаре началась масштабная кампания по уничтожению борщевика.

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