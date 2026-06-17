В Сыктывкаре и пригородном посёлке Выльгорт на сутки полностью отключат воду

Фото "Про Город"

Это связано с плановым ремонтом на сетях и насосных станциях местного Водоканала. Об этом сообщает Комиинформ со ссылкой на ресурсоснабжающую организацию.

Водоснабжение приостановят с 8:00 15 июля до 8:00 16 июля. Давление в системе полностью восстановится к полудню 16 июля. В микрорайоне «Орбита», Верхнем и Нижнем Чове вода будет подаваться с пониженным напором.

На время отключения для жителей организуют подвоз питьевой воды. В Сыктывкаре 15 июля с 9:00 до 22:00 цистерны будут дежурить по следующим адресам:

пересечение улиц Красных Партизан и Октябрьского проспекта;

Октябрьский проспект — улица Коммунистическая (у парковки «Пятёрочки»);

Коммунистическая, 67 (стоянка у гостиницы «Сыктывкар»);

Морозова, 173 (перед Храмом);

Свободы, 25 (у Центра занятости);

Школьная — Почтовая (у «Оливье»);

Зои Космодемьянской, 48 (парковка «Пятёрочки»);

Ручейная, 35 (у водоразборной колонки);

Панева, 10;

65 лет Победы, 14/1 (у «Магнита»).

В Выльгорте воду можно будет получить на Центральной площади, а также на улицах Советской (д. 70), Ольги Мальцевой (д. 80) и Тимирязева (д. 36).

Плановые суточные отключения холодной воды проводятся ежегодно в рамках подготовки сетей к осенне-зимнему периоду. Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее сделать запасы воды.

Напомним, ранее сообщалось, что погрузка на РЖД в Коми выросла на 2,9% в мае благодаря строительным грузам и руде.