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В Сыктывкаре и пригородном посёлке Выльгорт на сутки полностью отключат воду

В Сыктывкаре и пригородном посёлке Выльгорт на сутки полностью отключат водуФото "Про Город"

Это связано с плановым ремонтом на сетях и насосных станциях местного Водоканала. Об этом сообщает Комиинформ со ссылкой на ресурсоснабжающую организацию. 

Водоснабжение приостановят с 8:00 15 июля до 8:00 16 июля. Давление в системе полностью восстановится к полудню 16 июля. В микрорайоне «Орбита», Верхнем и Нижнем Чове вода будет подаваться с пониженным напором.

На время отключения для жителей организуют подвоз питьевой воды. В Сыктывкаре 15 июля с 9:00 до 22:00 цистерны будут дежурить по следующим адресам:

  • пересечение улиц Красных Партизан и Октябрьского проспекта;
  • Октябрьский проспект — улица Коммунистическая (у парковки «Пятёрочки»);
  • Коммунистическая, 67 (стоянка у гостиницы «Сыктывкар»);
  • Морозова, 173 (перед Храмом);
  • Свободы, 25 (у Центра занятости);
  • Школьная — Почтовая (у «Оливье»);
  • Зои Космодемьянской, 48 (парковка «Пятёрочки»);
  • Ручейная, 35 (у водоразборной колонки);
  • Панева, 10;
  • 65 лет Победы, 14/1 (у «Магнита»).

В Выльгорте воду можно будет получить на Центральной площади, а также на улицах Советской (д. 70), Ольги Мальцевой (д. 80) и Тимирязева (д. 36).

Плановые суточные отключения холодной воды проводятся ежегодно в рамках подготовки сетей к осенне-зимнему периоду. Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее сделать запасы воды.

Напомним, ранее сообщалось, что погрузка на РЖД в Коми выросла на 2,9% в мае благодаря строительным грузам и руде.

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