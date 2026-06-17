Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Азиатские сладости из "Фикс Прайса": обзор новинок для гурманов и любителей экзотики

Азиатские сладости из "Фикс Прайса": обзор новинок для гурманов и любителей экзотикиФото: Вячеслав Вольгин

Любите открывать для себя новые вкусы? «Фикс Прайс» пополнил ассортимент азиатскими сладостями и снеками, которые точно разнообразят ваш перекус. От ягодных жевательных конфет до бодрящих леденцов с женьшенем — здесь есть чем удивить даже искушённого гурмана. Давайте разбираться в новинках!

1. Клубничные конфеты «Клубника»

Открывает наш обзор яркая находка для любителей ягодных сладостей. Компактная упаковка весом 105 г вмещает жевательные кубики, которые покоряют с первого укуса.

  • Баланс вкуса: идеальная комбинация сладости и лёгкой кислинки, как у спелой клубники.
  • Интересная текстура: хрустящая сахарная корочка сочетается с упругой желейной начинкой , что создаёт уникальное ощущение при употреблении.
  • Аромат: натуральный клубничный, который сразу переносит в летний сад.
  • Практичность: не липнут и не растекаются, идеально для перекуса на ходу.

Аутентичный азиатский перекус по приятной цене — "маст хэв" для поклонников ягодных десертов!

2. Конфеты без сахара «Мятные с лимоном»

Для тех, кто следит за уровнем сахара, но не готов отказаться от сладостей, «Фикс Прайс» подготовил отличный вариант.

  • Дизайн: яркая оранжевая упаковка с геометрическим узором сразу привлекает внимание.
  • Удобство: конфеты разделены на отдельные ячейки — можно брать по одной, не беспокоясь о просыпании.
  • Особенности: отсутствие сахара делает их подходящими для диабетиков и тех, кто худеет.
  • Вкус: освежающий лимонный с лёгкой кислинкой — бодрит и освежает дыхание.
  • Формат: миниатюрные драже не занимают много места во рту, идеально для быстрого перекуса.

Отличный выбор для офисных работников, путешественников и всех, кто ценит баланс между вкусом и пользой.

3. Чипсы «Темпура из водорослей с горчицей»

Экзотика на вашем столе! Эти чипсы ломают стереотипы о привычных снеках.

  • Основной ингредиент: морские водоросли (порфира), которые дают уникальный солоноватый привкус.
  • Кляр: из рисовой муки и тапиоки — делает чипсы лёгкими и хрустящими.
  • Вкус: пикантный горчичный акцент, не слишком острый, но достаточно выразительный.
  • Упаковка: компактная (26 г) — удобно брать с собой.
  • Текстура: напоминают тонкие хрустящие лепестки.
  • Особенность: низкотемпературный процесс приготовления делает их менее жирными по сравнению с классическими чипсами.

Идеально сочетаются со свежими салатами, азиатскими блюдами и напитками без сахара. Отличный вариант для тех, кто хочет разнообразить свой перекус.

4. Конфеты с женьшенем «Леденцы с женьшенем»

Завершает наш обзор необычная находка — леденцы с экстрактом женьшеня:

  • Вес: 90 г.
  • Вкус: сочетание мяты и женьшеня — в меру сладкий, с лёгкой пряной горчинкой. Аромат напоминает имбирь или кунжут.
  • Эффект: мягко тонизирует, помогает справиться с усталостью (работает в накопительном эффекте).
  • Формат: леденцы удобно брать с собой для заряда бодрости.
  • Польза: женьшень поддерживает иммунитет и повышает энергию.

Эти конфеты понравятся любителям необычных вкусов и тем, кто ищет полезные перекусы. Однако это на любителя: специфический привкус женьшеня может покорить не всех.

Итог

Азиатские сладости из «Фикс Прайса» — это не только вкусно, но и удобно! Компактные упаковки, разнообразие вкусов и текстур, а также полезные свойства некоторых продуктов делают их идеальными для перекуса в любой ситуации.

Ищете освежающий лимонный драже? Желаете попробовать экзотические чипсы из водорослей? Хотите зарядиться энергией с помощью леденцов с женьшенем? Или просто обожаете клубничные сладости? В «Фикс Прайсе» найдётся вариант для каждого!

Материал не является рекламой

Ранее мы писали:

Больше новостей читайте в нашем Telegram-канале.

  • 0

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 503.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+