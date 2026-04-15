В Сыктывдине улучшится теплоснабжение жителей

Фото министерства тарифного регулирования Коми

Новая современная котельная на экономичном топливе будет возведена в одном из населённых пунктов Сыктывдинского района. А где именно ожидать установки нового объекта сферы ЖКХ и что он даст для жителей соседнего со столицей Коми муниципалитета - выяснила корреспондент «Про Города».

Как рассказали нашему изданию в общественном совете министерства тарифного регулирования Коми, сегодня состоялось заседание комиссии по отбору энергосберегающих проектов. Заявилась на конкурс «Сыктывдинская тепловая компания» (филиал КТК) с проектом создания новой блочно-модульной котельной в селе Пажга Сыктывдинского района на экономичном и экологически чистом топливе - газе.

Напомним, в последние годы тариф на отопление на территории Сыктывдинского района района ничуть не уступает Сыктывкару, хотя речь о сельской местности.

Проблема в том, что на территории расположено много малых и при этом разрозненных котельных, находящихся друг от друга на большом расстоянии. А такое «рассеивание» объектов предусматривает значительную протяженность инженерных сетей и более существенные расходы. В этой связи Сыктывдинская тепловая компания подготовила проект установки новой котельной и заявилась с ним в профильное ведомство для получения поддержки рублём из ведомственного учреждения: Коми республиканского центра энергосбережения.

Напомним, эта структура предоставляет финансирование под проекты, нацеленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности, особенно актуальные в сфере ЖКХ.

Члены комиссии пришли к выводу сегодня на заседании, что с документами у компании-заявительницы все в порядке. Так что проект получил единогласную поддержку: все проголосовали за. Это означает, что «СТК» получит чуть более 71 миллиона рублей на благое дело. Кстати, начало ему уже положено: на участке, взятом в аренду у администрации района, обустроен фундамент (он послужит основанием для блочно-модульного сооружения). Кроме того, оформлены документы на техническое присоединение (с энергетиками). А также достигнуты договорённости с газовиками.

Срок реализации проекта составит чуть более полугода, то есть: новый объект должен быть сдан до 31 декабря 2026-го. А запуск новой котельной намечен на новый год. Ее мощность составит 7,8 мегаватт и, что важно, она уже включена в территориальную схему теплоснабжения на период до 2035 года.

Что касается такого значимого параметра, как окупаемость проекта: таковая рассчитана на 1,8 года. Таким образом, к сентябрю 2028-го компания должна будет в полном объеме вернуть заимствованные средства центру энергосбережения, чтобы он могу вновь направить их на поддержку других энергосберегающих проектов нашего региона.

Как уточнили нашему зданию в профильном ведомстве, дело намечено полезное, поскольку в результате возрастёт эффективность теплоснабжения жителей села Шошка и при этом снизится себестоимость тепловой энергии. А это в перспективе приостановит рост тарифа на тепло в Сыктывдинском районе.

Этому способствует и то, что к настоящему времени уже семь котельных в муниципалитете переведены на древесное топливо (брикеты и пеллеты). А те деревни и сёла, которые в ближайшие годы планируются закрыть как не перспективные (с расселением местных жителей), отапливать не потребуется.

Так что в целом на сегодня в властями республики делается все для того, чтобы остановить рост платы жителей за отопление в глубинке.

Галина СЕРГЕЕВА