Проращиваю репчатый лук как в Голландии и получаю головки по 500 грамм Работает 8 лет

Фото из архива "Про Города"

Решил выращивать лук только из семян. Покупка севка всегда была проблемой: дорогой, часто переросший или гнилой материал, половина которого портилась дома, а из остального получались мелкие луковицы или стрелки. С тех пор как перешел на семена, траты сократились с двух тысяч рублей на севок до двухсот рублей на семена, а урожай стал весомым — луковицы по 400-500 граммов.

Секрет успеха не в конкретном сорте, а в адаптированной голландской технологии. Первые два года были экспериментальными, но после систематизации процесса результат стал стабильным. С четырех квадратных метров грядки теперь получается 28-30 кг лука. Гибрид «Айболит F1» хранится в квартире до апреля без прорастания.

Три главные ошибки новичков:

Поздний посев. Сев в конце марта или начале апреля не позволяет луку завершить цикл роста за 160-170 дней до уборки. Я сею строго с 20 по 28 февраля. Февральский посев гарантирует мощную корневую систему и крупные головки. Глубокий посев. Заделка семян на 1 см приводит к медленным и редким всходам. Я распределяю семена на влажный грунт и присыпаю их через сито слоем всего 3-5 мм, слегка уплотняя. Всходы появляются дружно через 7-10 дней. Загущенная посадка. Высадка рассады через 4-5 см дает мелкие луковицы. Для крупной репки нужно пространство. Схема посадки 20 см в ряду и 30 см между рядами позволяет получить на квадратном метре 16-17 полноценных растений.

Основа голландской технологии — ранний посев в феврале, использование крупноплодных гибридов и запрет на срезку пера.

Для посева выбираю гибриды, способные формировать товарную луковицу за один сезон, например «Эксибишен» (400-500 г) или «Айболит F1» (лучше хранится). Важно использовать свежие семена, не старше года. Подготовка включает замачивание в теплой воде, протравливание в марганцовке и обработку стимулятором (HB-101) для повышения всхожести.

Контейнеры для рассады должны быть глубиной 7-8 см. Семена раскладываются в бороздки глубиной 5 мм с расстоянием 3 см, присыпаются через сито. До всходов держу в тепле (22-25°C), после — на прохладном светлом подоконнике (16-18°C) для предотвращения вытягивания.

В грунт высаживаю с 5 по 15 мая, когда почва прогреется до 12°C. Перед посадкой обрезаю корни и перо на треть для лучшей приживаемости. Перо не срезаю весь сезон, это критично для размера луковицы. Полив обильный, раз в неделю, прекращается за три недели до уборки.

Основной враг — луковая муха. Моя система защиты включает три уровня:

Профилактика: перед высадкой проливаю грядку настоем из стакана золы и стакана табачной пыли на 10 л кипятка, затем мульчирую этой смесью. Регулярная обработка: полив под корень раствором дегтя (2 ст. л. на 10 л воды с жидким мылом) раз в 7-10 дней с конца мая по июнь. Запах отпугивает муху. Механическая защита: на малых грядках можно использовать агроволокно на дугах в период массового лета мухи.

Уборку начинаю с 15 по 25 августа, когда 50-70% пера полегло. Луковицы подкапываю вилами, просушиваю на грядке 2-3 дня в сухую погоду, затем досушиваю под навесом 12-14 дней. После этого обрезаю перо, оставляя шейку 4-5 см.

Результат: с квадратного метра получается 7-8 кг лука при схеме 20х30 см. Затраты сокращены в десять раз. «Айболит F1» хранится в квартире с минимальными потерями, «Эксибишен» используется первым из-за меньшей лежкости.

Экспертное уточнение: Метод базируется на учете фотопериодической чувствительности лука. Формирование луковицы зависит от длины светового дня. Февральский посев позволяет развить мощный листовой аппарат до наступления длинного дня, что определяет размер луковицы (каждый лист — одна чешуя). Поэтому срезка пера запрещена. Гибриды типа «Эксибишен» имеют нейтральную реакцию на длину дня, что позволяет раньше начать формирование луковицы. Убирать нужно при начале полегания ботвы у 50-70% растений. Дозаривание при 25-30°C две недели после уборки формирует плотные кроющие чешуи, отвечающие за лежкость.

Ранее мы писали: