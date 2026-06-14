Макияж после 60 лет: что делать с кожей, губами и глазами

После 60 лет многие женщины отказываются от макияжа. Одни боятся выглядеть театрально, другие считают это тратой времени. Третьи продолжают краситься как в 40, но результат перестает радовать. С возрастом кожа меняется, и подход к косметике требует корректировки. Правильно подобранные средства подчеркивают достоинства и скрывают возрастные изменения — без эффекта маски.

Уход — фундамент красивого макияжа

Первый шаг к идеальному тону — качественное увлажнение. С возрастом кожа становится суше и тоньше. Выбирайте кремы с гиалуроновой кислотой и антивозрастные сыворотки с SPF-защитой.

Регулярное отшелушивание удаляет ороговевшие клетки и выравнивает поверхность. Перед тональным кремом обязательно используйте базу — она создает ровное полотно. Область вокруг глаз требует мягкого питательного крема.

Тональный крем: легкость и свежесть

Выбор тона — ключевой этап. Подойдут легкие увлажняющие формулы, которые не подчеркивают морщины. Избегайте плотных текстур — они визуально старят.

Оттенок должен совпадать с цветом кожи. Можно взять тон чуть светлее для свежего образа. Наносите средство влажным спонжем легкими движениями. Уделите внимание линии подбородка и шее. Минеральная пудра для фиксации подойдет, но в минимальном количестве.

Корректоры и консилеры: точечная работа

Пигментные пятна и другие несовершенства требуют деликатного подхода. Выбирайте консилеры с увлажняющими свойствами — они не выделяют морщины.

Наносите средство точечно на проблемные зоны. Область под глазами обозначьте консилером на тон светлее тонального крема. Это освежает лицо. Избыток продукта дает обратный эффект, поэтому работает правило «меньше — лучше». Консилеры с легким сиянием придают здоровый блеск.

Макияж глаз: мягкость и натуральность

Из-за нависших век избегайте ярких и темных теней. Выбирайте нейтральные цвета. Светлые оттенки на внутреннем уголке глаза визуально расширяют взгляд.

Вместо черной подводки используйте мягкие коричневые или темно-серые оттенки. Тушь с эффектом объема поднимает ресницы. Ухоженные брови существенно меняют облик — стремитесь к натуральной форме.

Румяна и контурирование

Вместо ярких цветов выбирайте мягкие пастельные оттенки. Наносите румяна на «яблочки» щек, растушевывая вверх к вискам.

Для контурирования используйте мягкие бронзеры. Продукты с легким сиянием дают омолаживающий эффект. Умеренность — ключевой принцип.

Помада и блеск: завершающий штрих

С возрастом контур губ становится менее четким. Используйте карандаш в тон помаде. Выбирайте помады с увлажняющей текстурой — сухие формулы подчеркивают трещинки.

Нейтральные оттенки подходят для повседневного образа, для вечера можно взять более насыщенные цвета. Глянцевая помада делает губы объемнее. Наносите средство аккуратно, без избыточных слоев.

Экспертное уточнение

При выборе тонального крема для зрелой кожи обращайте внимание на светоотражающие частицы в составе. Они создают эффект мягкого свечения и отвлекают внимание от морщин. Избегайте продуктов с крупными блестками. Для губ выбирайте стойкие помады с питательными маслами — они не растекаются и не забиваются в складки, сохраняя аккуратный вид весь день.

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