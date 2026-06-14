Жители Сыктывкара научились шрифту Цезаря и поборолись на руках а парке имени Кирова

Фото автора

Третий день в столице Коми продолжаются уличные торжества, приуроченные ко Дню России и 246-летию Сыктывкара. Площадки с активностями продолжила обходить корреспондент «Про Города».



Напомним, фестивали «Стартуй» и «Люди леса», а также остальные культурные проекты в этом году проводятся под новым брендом «Коми лето».

Сегодня центром притяжения сыктывкарцев вновь стал парк культуры и отдыха имени Кирова. Одна из самых креативных локаций организована министерством молодежной политики Коми. Корреспондент «Про Города» прошла квест в шатре этого ведомства.



Молодые ведущие на разных станциях выдавали увлекательные задания. На первом этапе нужно было прочесть текст, в котором три слова выделены жирным шрифтом и выглядел как «абракадабра». Чтобы их расшифровать, предстояло воспользоваться аж тремя шрифтами: двумя старинными и одним, который был востребован в нашей стране в эпоху СССР. Модератор обучил системе азбуки Морзе в виде точек и пунктиров (на каждую букву алфавита набор символов - свой). Второе слово было закодировано по системе Атбаш. Это древневрейский шрифт. Он работает в формате зеркального отражения букв в азбуке. То есть: первая буква заменяется на последнюю в алфавите, вторая - на предпоследнюю и так далее. Еще один шрифт - Цезаря, иначе именуемый шрифтом сдвига. Здесь принцип таков: буква исходного текста заменяется на букву, расположенную на определенном отдалении. Выбирается «ключ». Например, цифра три. Соответственно, каждая слова слова смещается на три позиции вправо. Если алфавит исчерпан, отсчет продолжается от его начала (азбука закольцована).



В итоге, не без усилий, зато с азартом, корреспондент «Про Города» раскодировала послание организаторов этого квеста. Вот эти три слова: «Дома добьешься большего». Кстати, лозунг выбран не случайно. Именно эта фраза в рамках бренда «Коми лето» стала слоганом для уроженцев нашего северного края. Чтобы взрослое население оставалось в своих городах и районах, а молодежь - даже в случае отъезда в другие регионы на учебу - непременно бы возвращалось обратно. Ведь здесь, на малой родине, региональные власти во главе с Ростиславом Гольдштейном делают все возможное для комфортной жизни, работы и досуга.



На втором этапе квеста корреспондент нашего издания прошла викторину, ответив на вопросы теста: «миф или правда?». Все они касались молодежной политики в нашей Республике. Наш журналист дала что процентов верных утверждений.

На третьем этапе ее поджидало… гадание. Вместо ныне полных карт Таро ведущая предложила вытянуть из колоды любую карту, содержащую название одного из событий года в молодежной сфере в Коми. К названию события прилагается напутствие.

Представительнице «Про Города» выпала карта со «Студенческой весной». Этот фестиваль в очередной раз совсем недавно прошел в Сыктывкаре. Напутствие же на карте - «Сияй!» - вполне отражает стиль работы дружной команды нашего медиа-холдинга. Мы и впрямь круглый год сияем, ярко отражая на ресурсах «Про Города» все значимые новости в жизни Коми.



Четвертая станция квеста - огромная доска, установленная рядом с шатром. Предстояло взять мелок любого цвета и оставить свои пожелания землякам - жителям родного Сыктывкара. Корреспондент «Про Города» написала на доске пожелание: «Энергии и осознанности!».





В анкете после успешного прохождения каждого этапа ведущие ставили штамп печатью. Далее нужно было сдать анкету еще одной представительнице министерства - за столиком перед входом в шатер. Она предлагала в качестве поощрения взять себе на выбор один из презентов - ручку с логотипом «Стартуй» (квест проходит по линии данного фестиваля), брелок или открытку с фото животных наших северных лесов.



Неподалеку от данного шатра молодежь и взрослые проявляли свои физические навыки, страстно борясь друг с другом на руках в рамках турнира по армрестлингу. А юные гости парка старательно проходили полосу препятствий, прыгая по дискам на земле (они выложены на довольно приличном расстоянии друг от друга), поднимали тяжелый мяч и перебрасывали его через перекладину, а затем преодолевали рукоход: на кольцах и канатах, не касаясь земли, проходили финальный и самый сложный этап дистанции.

А еще представители подрастающего поколения учились стрелять под чутким руководством опытного наставника. Примечательно, что владеть автоматами учились не только мальчики, но и девочки…

А в нижней части парка вдоль забора, ограждающего его от набережной, одни команды боролись за победу в волейболе: матчи судили профессиональные эксперты. Там же, чуть поодаль, в спаррингах схлестывались между собой парни в белых костюмах, демонстрируя мастерство восточных единоборств по линии Ассоциации киокусинкайкан Коми.



На Театральной площади сегодня публику радуют зажигательными выступлениями солисты труппы театра оперы и балета Коми, пока дети раскрашивают разноцветными красками фанерные фигурки - символы «Людей леса».

Вечером сегодня горожан ожидает показ мод, дискотека и ориент-шоу.



Галина СЕРГЕЕВА.