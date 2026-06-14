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Пластиковые бутылки 5 л берегу — словно зеницу ока: вот что из них делаю — порядок в доме теперь обеспечен

Пластиковые бутылки 5 л берегу — словно зеницу ока: вот что из них делаю — порядок в доме теперь обеспечен

В каждом доме накапливаются пятилитровые пластиковые бутылки. Большинство людей отправляют их в мусор, даже не подозревая, что две такие емкости могут превратиться в удобную корзину для хранения. Одна опытная мастерица поделилась простым способом, который решает проблему захламления и дает полезный органайзер.

Что понадобится

Всего две пластиковые бутылки объемом 5 литров, паяльник или строительный фен, пластиковые стяжки и яркая изолента для декора.

Как сделать корзину за 15 минут

Процесс сборки предельно прост и не требует специальных навыков.

  • У первой бутылки аккуратно срежьте верхнюю часть.
  • У второй отрежьте дно и верхнюю часть.
  • Вставьте обе части одной бутылки в другую. Чтобы облегчить стыковку, слегка надрежьте углы на одной из заготовок.
  • Паяльником сделайте по два отверстия с каждой стороны на стыке деталей.
  • Скрепите части вместе пластиковыми стяжками.
  • Верхний край обработайте яркой изолентой для эстетики и безопасности.
  • Ручки от бутылок не выбрасывайте. Прикрепите их к боковым сторонам корзины с помощью тех же стяжек — так её будет удобнее носить.

Где использовать

Такая корзина отлично подходит для хранения канцелярии, кухонных принадлежностей или инструментов для рукоделия. Сюда удобно складывать нитки, ножницы, фурнитуру для шитья. На даче корзина пригодится для перчаток, проволоки и садовых этикеток.

Если сделать две корзины, их можно поставить на стеллаж. Это позволит разделить разные категории вещей и навести порядок в шкафу.

Важный совет для устойчивости

Пластиковое дно легкое, и корзина может опрокидываться. До сборки насыпьте в нижнюю часть бутылки слой мелкого щебня или песка высотой 1-2 сантиметра. Это сделает конструкцию стабильной, даже если хранить в ней легкие предметы.

Экспертное уточнение

ПЭТ-пластик, из которого делают такие бутылки, относится к 5 классу отходов. Он считается одним из самых безопасных для повторного использования в быту. При работе с паяльником выделяются летучие вещества, поэтому все манипуляции проводите в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе.

Для более надежного соединения вместо паяльника можно использовать строительный фен. Нагрейте края стыка до мягкого состояния при температуре 200-250 градусов и плотно сожмите их на несколько секунд. Это создаст герметичное и прочное соединение без дополнительных стяжек.

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