Наклейки с новой посуды больше не отдираю: 1 капля — и сползают сами, а ногти остаются целые
- 12:06 15 апреля
- Иван Скоробогатов
Наклейки с новой посуды, мебели или детских товаров часто удерживаются намертво. Попытки оторвать их приводят к сдиранию краски или повреждению поверхности, а применение агрессивных химических средств чревато разрушением покрытия и неприятным запахом.
Опытные хозяйки используют простую, но надежную методику удаления таких наклеек, основанную на химическом взаимодействии. Для этого нужно взять любой растительный масляный продукт, который всегда находится на кухне — подойдет оливковое, подсолнечное или рафинированное кукурузное масло.
Небольшое количество масла следует аккуратно распределить по всей площади наклейки и окружающего ее клеевого слоя. Затем нужно дать жидкости пропитать материал на протяжении пяти-десяти минут, чтобы масло успело растворить и размягчить липкую основу.
После этого наклейку можно отделить одним плавным движением, часто она снимается полностью и не рвется. Если небольшие фрагменты клея остались на поверхности, их стирают той же масляной салфеткой или мягкой губкой, а затем всю зону промывают мыльным раствором для удаления масляного слоя.
Этот метод подходит для бумажных и пластиковых наклеек на стеклянных, керамических, металлических или пластиковых предметах. Он не создает повреждений и не требует специальных инструментов.
Если клей оказался чрезмерно устойчивым, после обработки маслом можно дополнительно воздействовать на наклейку теплым воздухом или паром, например, подержав предмет над чайником. Масло и тепло совместно разрушают даже самые стойкие клеевые соединения, позволяя отделить наклейку без усилий и остаточных следов.
Ранее мы писали:
- Обзор иранских конфет из "Светофора": найден вкуснейший шоколад с натуральным составом за копейки
- Эксперт по ЖКХ предупредил о штрафах за сушилки на фасаде здания
- Лимонную кислоту беру пачками и радуюсь своей смекалке - лайфхак мудрых хозяек
- Ковер "как новый" без химчистки – испытала 9 способов чистки, домашними и магазинными средствами
- В "Магните" найден замечательный сыр для гурманов: стоит почти копейки, а вкус восхитительный
- В апреле после схода снега засыпаю под куст 1 особый порошок — летом смородина гнется от ягод размером с монету
- 1 щепотка в шампунь: волосы становятся гуще, сильнее, объёмнее и чистые до 5 дней - любимый секретный лайфхак на весну
- Многоуровневые потолки больше не в тренде: умные хозяева перешли на новую идею — и красиво, и живописно
