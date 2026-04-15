Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Наклейки с новой посуды больше не отдираю: 1 капля — и сползают сами, а ногти остаются целые

Наклейки с новой посуды, мебели или детских товаров часто удерживаются намертво. Попытки оторвать их приводят к сдиранию краски или повреждению поверхности, а применение агрессивных химических средств чревато разрушением покрытия и неприятным запахом.

Опытные хозяйки используют простую, но надежную методику удаления таких наклеек, основанную на химическом взаимодействии. Для этого нужно взять любой растительный масляный продукт, который всегда находится на кухне — подойдет оливковое, подсолнечное или рафинированное кукурузное масло.

Небольшое количество масла следует аккуратно распределить по всей площади наклейки и окружающего ее клеевого слоя. Затем нужно дать жидкости пропитать материал на протяжении пяти-десяти минут, чтобы масло успело растворить и размягчить липкую основу.

После этого наклейку можно отделить одним плавным движением, часто она снимается полностью и не рвется. Если небольшие фрагменты клея остались на поверхности, их стирают той же масляной салфеткой или мягкой губкой, а затем всю зону промывают мыльным раствором для удаления масляного слоя.

Этот метод подходит для бумажных и пластиковых наклеек на стеклянных, керамических, металлических или пластиковых предметах. Он не создает повреждений и не требует специальных инструментов.

Если клей оказался чрезмерно устойчивым, после обработки маслом можно дополнительно воздействовать на наклейку теплым воздухом или паром, например, подержав предмет над чайником. Масло и тепло совместно разрушают даже самые стойкие клеевые соединения, позволяя отделить наклейку без усилий и остаточных следов.

Больше новостей читайте в нашем Telegram-канале.

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 503.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+