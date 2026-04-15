6 растений-репеллентов: что посадить на даче, чтобы отпугнуть клещей и других вредителей

Фото из архива "Про Города"

С наступлением тепла дачный участок преображается, но вместе с цветами и зеленью активизируются и клещи. Эти членистоногие часто подстерегают людей и животных прямо в траве.

Можно ли создать защиту от клещей с помощью растений, не прибегая к химическим средствам? Полностью исключить риск таким способом невозможно, но некоторые культуры действительно способны сделать территорию менее привлекательной для паразитов. Их эфирные масла и запахи работают как дополнительная мера профилактики, особенно в сочетании с регулярным уходом за участком.

Принцип действия природных репеллентов

Клещи ориентируются на тепло и запах углекислого газа, который выделяют потенциальные жертвы. Растения-репелленты действуют в двух направлениях:

Маскировка — сильные ароматы перебивают естественные запахи человека или животного.

— сильные ароматы перебивают естественные запахи человека или животного. Отталкивание — содержащиеся в растениях вещества воздействуют на нервную систему клеща или создают дискомфорт.

Пиретрум (Далматская ромашка) Неприметная с виду ромашка содержит пиретрины — природные инсектициды, парализующие нервную систему клещей. Важно помнить, что эти вещества могут навредить и полезным насекомым, например, пчелам. Пиретрум высаживают вдоль садовых дорожек и по границам зон отдыха.

Лаванда узколистная Эфирное масло лаванды с высоким содержанием линалоола дезориентирует клещей, нарушая работу их рецепторов. Это растение лучше размещать рядом с зонами отдыха — вокруг беседок, террас или патио. Лаванда предпочитает хорошо дренированные почвы и может потребовать укрытия в холодные зимы.

Бархатцы (Тагетес) Специфический терпкий аромат бархатцев, обусловленный фитонцидами и флавоноидами, отпугивает не только клещей, но и некоторых почвенных вредителей. Эти цветы часто высаживают в междурядьях грядок и в приствольных кругах деревьев. Стоит учитывать, что бархатцы могут привлекать слизней.

Чеснок Соединения серы, в частности аллицин, которые выделяет чеснок, действуют на клещей как сигнал опасности. Наиболее выраженный эффект наблюдается при повреждении листьев или стеблей растения. Чеснок целесообразно сажать по краю газона или между ягодными кустами.

Кошачья мята (Котовник) Непеталактон в составе этого растения доказанно отпугивает насекомых. Клещи стараются избегать мест, где растет кошачья мята. Минус в том, что ее аромат привлекает кошек. Чтобы контролировать распространение, котовник часто высаживают в альпинариях или переносных контейнерах.

Мята перечная Высокая концентрация ментола создает для клещей резкий, отталкивающий запах. Мяту рекомендуется сажать в зонах отдыха, под деревьями или в крупных кадках, расставленных по периметру террасы. Это агрессивное растение, способное быстро захватывать территорию, поэтому его рост лучше ограничивать с помощью бордюрной ленты или посадки в контейнеры.

Как повысить эффективность природной защиты

Одних только посадок недостаточно. Для комплексного результата важно соблюдать несколько правил:

Создайте сухой барьер. Полоса из гравия, щепы или опилок шириной от 50 см между лесом или высокой травой и вашим участком станет физическим препятствием, которое клещи не решатся преодолеть из-за риска высыхания.

Полоса из гравия, щепы или опилок шириной от 50 см между лесом или высокой травой и вашим участком станет физическим препятствием, которое клещи не решатся преодолеть из-за риска высыхания. Формируйте плотные посадки. Высаживайте репеллентные растения не одиночными экземплярами, а сплошными бордюрами вдоль тропинок и границ зон отдыха. Это увеличивает шансы, что клещ, сидящий на травинке, столкнется с отпугивающим запахом.

Высаживайте репеллентные растения не одиночными экземплярами, а сплошными бордюрами вдоль тропинок и границ зон отдыха. Это увеличивает шансы, что клещ, сидящий на травинке, столкнется с отпугивающим запахом. Контролируйте микроклимат. Регулярная стрижка газона до высоты 3–5 см и прореживание густых кустарников снижают влажность в травостое, создавая неблагоприятные условия для клещей.

Меры предосторожности

Некоторые растения, такие как пижма или тысячелистник, могут быть токсичны для домашних животных. Их следует размещать в недоступных местах.

Индивидуальная чувствительность. Перед массовой высадкой таких растений, как лаванда или мята, убедитесь, что ни у кого из членов семьи нет на них аллергии.

Эффективность природных репеллентов снижается в тенистых и сырых уголках участка, где сохраняется высокая влажность.

Использование растений-репеллентов — это экологичный и эстетичный способ снизить численность клещей на даче. Комбинация таких посадок с регулярным скашиванием травы, осмотром одежды после прогулок и, при необходимости, точечными обработками акарицидами формирует многоуровневую систему защиты для всей семьи.

