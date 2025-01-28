Почему вместо плова выходит неаппетитная каша — правильная обжарка ингредиентов поможет этого избежать

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Получите золотистое и ароматное восточное блюдо Многие хозяйки отказываются от готовки плова из-за того, что никак не могут уловить секрет этого блюда. А потому вместо ароматного и золотистого восточного яства выходит белая и не очень аппетитная рисовая каша.

Кто-то пытается спасти ситуацию, добавляя куркуму, но и это не помогает. Цвет получается совсем не тот, да и вкус «хромает».

Вместе с тем, избежать такой неприятности довольного легко — достаточно лишь правильно обжарить мясо, лук и морковь. В этом случае вы получите красивый желтоватый цвет риса и тот самый вкус.

Рассказываем, как это сделать. Сначала нужно очень хорошо обжарить мясо на сильном огне и в большом количестве раскаленного растительного масла. Залогом правильной обжарки при этом станет полное выпаривание мясного сока и появление на кусках золотистой корочки.

Затем, продолжая поддерживать сильный огонь, следует добавить в казан крупно нарезанную морковь. Понять, что этот ингредиент достаточно поджарился, можно, приглядевшись к краям морковной «соломки» — на них должны появиться следы карамелизации.

Как только это случилось, закидывайте в казан лук. Его нужно жарить до тех пор, пока он не станет полностью прозрачным. К слову, при правильной готовке лук в плове совершенно не виден — он полностью растворяется в блюде, оставляя после себя лишь нужный вкус и аромат.

После того, как вы обжарили все 3 ингредиента, добавьте к плову соль и специи. Обязательными в классическом узбекском рецепте считаются зира (кумин) и барбарис, все остальное — по желанию. Для простоты можно использовать и готовую приправу для плова — результат все равно будет хорошим.

Перемешав мясо с овощами и специями, налейте в казан кипящую воду, положите неочищенную головку чеснока и по желанию 1 целый стручок острого перца (главное, чтобы у него не была повреждена шкурка). Снизьте огонь до среднего и оставьте кипеть на 40 минут — таким образом готовится зирвак, специальный бульон, в котором варят рис для плова.