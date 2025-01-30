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Картофельный салат с беконом: простой рецепт, который покорит семью

Картофельный салат с беконом: простой рецепт, который покорит семьюfreepik.com

Картофельный салат — это блюдо, в котором картофель играет главную роль, дополняясь насыщенными и яркими вкусами. Этот рецепт сочетает нежность молодого картофеля, хрустящий бекон и пикантный соус, создавая гармоничное и сытное блюдо. Его можно подавать как в тёплом, так и в холодном виде, пишет pravda.ru.

Энергетическая ценность (на порцию)

  • Калорийность: 538 ккал.
  • Белки: 20 г.
  • Жиры: 39 г.
  • Углеводы: 27 г.

Ингредиенты (на 6 порций)

  • Молодой картофель: 900 г.
  • Бекон: 400 г.
  • Красный лук: 1 головка.
  • Белый винный уксус: 50 мл.
  • Оливковое масло: 50 мл.
  • Сахар: 2 столовые ложки.
  • Дижонская горчица: 1 столовая ложка.
  • Соль: 1 чайная ложка.
  • Петрушка: 30 г.
  • Молотый чёрный перец: по вкусу.

Приготовление

Подготовка картофеля

  • Хорошо промойте молодой картофель и нарежьте его крупными кубиками, не очищая от кожуры.
  • Поместите картофель в кастрюлю с кипящей водой, варите 12-15 минут до мягкости. Затем слейте воду и переложите картофель в большую миску.

Подготовка бекона

  • Нарежьте бекон кусочками размером около 1 см.
  • Выложите бекон на холодную сковороду, включите средний огонь и жарьте до появления хрустящей корочки (примерно 8-10 минут).
  • Переложите готовый бекон на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Соус и лук

  • Мелко нарежьте красный лук и обжарьте его в жире, оставшемся на сковороде, до мягкости.
  • Добавьте к луку уксус, оливковое масло, сахар, дижонскую горчицу и соль.
  • Тщательно перемешайте и прогрейте смесь 1-2 минуты.

Сборка салата

  • Полейте картофель получившимся соусом.
  • Мелко нарежьте петрушку и добавьте её к картофелю.
  • Сверху выложите бекон, посыпьте чёрным перцем, аккуратно перемешайте и подавайте.

Советы по подаче

  • Салат можно подавать тёплым, чтобы сохранить аромат бекона и соуса, или охладить для более освежающего вкуса.
  • Для яркости вкуса можно добавить небольшое количество лимонного сока или горсть свежих ягод граната.

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