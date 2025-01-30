Картофельный салат с беконом: простой рецепт, который покорит семью
- 13:30 30 января
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- Служба новостей
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Картофельный салат — это блюдо, в котором картофель играет главную роль, дополняясь насыщенными и яркими вкусами. Этот рецепт сочетает нежность молодого картофеля, хрустящий бекон и пикантный соус, создавая гармоничное и сытное блюдо. Его можно подавать как в тёплом, так и в холодном виде, пишет pravda.ru.
Энергетическая ценность (на порцию)
- Калорийность: 538 ккал.
- Белки: 20 г.
- Жиры: 39 г.
- Углеводы: 27 г.
Ингредиенты (на 6 порций)
- Молодой картофель: 900 г.
- Бекон: 400 г.
- Красный лук: 1 головка.
- Белый винный уксус: 50 мл.
- Оливковое масло: 50 мл.
- Сахар: 2 столовые ложки.
- Дижонская горчица: 1 столовая ложка.
- Соль: 1 чайная ложка.
- Петрушка: 30 г.
- Молотый чёрный перец: по вкусу.
Приготовление
Подготовка картофеля
- Хорошо промойте молодой картофель и нарежьте его крупными кубиками, не очищая от кожуры.
- Поместите картофель в кастрюлю с кипящей водой, варите 12-15 минут до мягкости. Затем слейте воду и переложите картофель в большую миску.
Подготовка бекона
- Нарежьте бекон кусочками размером около 1 см.
- Выложите бекон на холодную сковороду, включите средний огонь и жарьте до появления хрустящей корочки (примерно 8-10 минут).
- Переложите готовый бекон на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
Соус и лук
- Мелко нарежьте красный лук и обжарьте его в жире, оставшемся на сковороде, до мягкости.
- Добавьте к луку уксус, оливковое масло, сахар, дижонскую горчицу и соль.
- Тщательно перемешайте и прогрейте смесь 1-2 минуты.
Сборка салата
- Полейте картофель получившимся соусом.
- Мелко нарежьте петрушку и добавьте её к картофелю.
- Сверху выложите бекон, посыпьте чёрным перцем, аккуратно перемешайте и подавайте.
Советы по подаче
- Салат можно подавать тёплым, чтобы сохранить аромат бекона и соуса, или охладить для более освежающего вкуса.
- Для яркости вкуса можно добавить небольшое количество лимонного сока или горсть свежих ягод граната.