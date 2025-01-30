Состояние трассы Сыктывкар-Ухта проверила комиссия

Фото: Минстрой Коми

Комиссия провела проверку состояния трассы Сыктывкар – Ухта. Ранее временно исполняющий обязанности Главы Коми Ростислав Гольдштейн, поручил правительству следить за уборкой снега с дорог и дворов ежедневно. На прошлой неделе проведено инспекционное обследование дороги Сыктывкар – Ухта на участке с 0 до 258 км. Данная трасса играет значительную роль для Республики Коми, проходя через территории Сыктывкара, Сыктывдинского, Усть-Вымского, Княжпогостского районов. Об этом сообщает syktyvkar.1istochnik.ru.

В комиссию вошли специалисты из ГКУ РК "УправтодорКоми", сотрудники государственных автоинспекционных отделов, а также представители подрядных организаций соответствующих районов.

В ходе проверки были обнаружены отклонения от нормативов зимнего содержания дорог. На некоторых участках дороги зафиксированы снежно-ледяные наледи на ограждениях, рыхлый снег на остановках и в заездных карманах, а также скользкость и рыхлый снег на проезжей части.