Вливаю это в тесто перед мукой: блинчики получаются кружевные и вкусные - тоньше листа бумаги

Хотите научиться готовить блины, которые будут настолько тонкими, что свет будет просвечивать сквозь них? Профессиональные повара поделились главным секретом: существует особый ингредиент, который нужно добавить в тесто перед мукой. Именно он делает блины воздушными, мягкими и изысканно ажурными.

Главный секрет идеальных блинов — это кипящая вода! Добавление горячей воды перед мукой (заварной метод) делает тесто более эластичным, что позволяет ему легко распределяться по сковороде и создавать красивую структуру.