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За два дня до 80-летнего юбилея скончался композитор Михаил Герцман

За два дня до 80-летнего юбилея скончался композитор Михаил Герцман Фото из архива

Михаил Герцман, возглавлявший Союз композиторов Коми, ушел из жизни. Об этом сообщила Ольга Мойсеевич, руководитель филармонии Республики Коми.

Напомним, 10 января стало известно о госпитализации известного композитора после инсульта. Он находился в реанимации в течение недели, и его состояние оставалось стабильно тяжелым. В Сыктывкар прибыл его сын, Лев Герцман, который приехал из США, чтобы поддержать отца. Ранее Театр оперы и балета Коми объявил о концерте в двух частях, который должен был отметить 80-летие Михаила Герцмана.

"Мой дорогой, любимый, самый веселый и искрометный Учитель и Друг… мы так хотели устроить Вам праздник… боль и опустошение…", — написала О. Мойсеевич на своей странице ВКонтакте.

Михаил Герцман родился 1 февраля 1945 года в Перми. С 1947 года он проживал в Свердловске (сейчас Екатеринбург). В 1963 году поступил в Уральскую консерваторию на композиторский факультет. Дополнительно изучал историю гармонии под руководством композитора Н. М. Пузея. Не окончив обучение на третьем курсе, был принят в Ленинградскую, ныне Санкт-Петербургскую, государственную консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова на курс композиции профессора В. Н. Салманова. После получения диплома он переехал в Сыктывкар. Там он работал в музыкальном училище, ныне Колледж искусств Республики Коми, где преподавал музыкально-теоретические дисциплины и вел класс композиции с 1971 по 1977 год.

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