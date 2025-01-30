За два дня до 80-летнего юбилея скончался композитор Михаил Герцман

"Мой дорогой, любимый, самый веселый и искрометный Учитель и Друг… мы так хотели устроить Вам праздник… боль и опустошение…", — написала О. Мойсеевич на своей странице ВКонтакте.

Напомним, 10 января стало известно о госпитализации известного композитора после инсульта. Он находился в реанимации в течение недели, и его состояние оставалось стабильно тяжелым. В Сыктывкар прибыл его сын, Лев Герцман, который приехал из США, чтобы поддержать отца. Ранее Театр оперы и балета Коми объявил о концерте в двух частях, который должен был отметить 80-летие Михаила Герцмана.

Михаил Герцман родился 1 февраля 1945 года в Перми. С 1947 года он проживал в Свердловске (сейчас Екатеринбург). В 1963 году поступил в Уральскую консерваторию на композиторский факультет. Дополнительно изучал историю гармонии под руководством композитора Н. М. Пузея. Не окончив обучение на третьем курсе, был принят в Ленинградскую, ныне Санкт-Петербургскую, государственную консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова на курс композиции профессора В. Н. Салманова. После получения диплома он переехал в Сыктывкар. Там он работал в музыкальном училище, ныне Колледж искусств Республики Коми, где преподавал музыкально-теоретические дисциплины и вел класс композиции с 1971 по 1977 год.