В Коми многодетные семьи могут получить семь тысяч рублей на покупку одежды

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С 1 января 2025 года размер матпомощи увеличили до 7663 рубля. Согласно данным Министерства труда Коми, в 2024 году на бюджетные расходы для этой соцподдержки выделили около 31, 5 млн рублей. "Материальная помощь на приобретение одежды и обуви для детей предоставляется целенаправленно. Она предназначена для семей, которые, имея небольшой доход, нуждаются в дополнительной государственной поддержке. Вне зависимости от того, посещает ли ребёнок детский сад или учится в школе, такие семьи могут рассчитывать на получение этой социальной помощи", – пояснили в Минтрудсоц РК.

Помощь семьям с низким доходом для покупки одежды и обуви детям является очень востребованной. В 2024 году её получили 4 286 семей.

Как сообщает ведомство, частота получения этой помощи зависит от количества детей в семье. Так, многодетные могут получать её ежегодно, семьи с двумя несовершеннолетними – раз в два года, а с одним ребёнком – раз в три года.