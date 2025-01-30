Рынок сбережений достигнет 60 трлн рублей через полгода

Рынок сбережений в России преодолеет отметку в 60 трлн рублей уже по итогам первого полугодия, а по итогам всего года вырастет на 21% и превысит 68 трлн. Об этом заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

По оценкам ВТБ, в 2025 году рынок розничных сбережений вырастет на 11,6 трлн рублей – пассивы физлиц превысят 68 трлн рублей, поставив новый рекорд.

Основным драйвером роста рынка снова будут рублевые вклады, портфель которых увеличится на 22%, до 64 трлн. Доля национальной валюты на счетах населения в банках вырастет до 94%.

ВТБ в этом году планирует нарастить вложения клиентов на 30%: с 10,6 до 13,3 трлн рублей, из них 12,5 трлн рублей составят пассивы в рублях.