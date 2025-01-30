Ужин за 20 минут: курица, креветки и рис — вкусно и легко
- 17:03 30 января
- 16+
- Служба новостей
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Какую вкусноту можно приготовить буквально из ничего? Иногда холодильник не радует изобилием, но это не повод отказываться от кулинарных экспериментов. На основе простых продуктов — куриного филе, креветок и вчерашнего риса — можно создать нежное, ароматное блюдо, которое удивит вас своей гармонией вкусов, пишет pravda.ru.
Нежное блюдо из курицы и креветок
Ингредиенты
- Куриное филе — 300 г.
- Креветки (очищенные) — 200 г.
- Длиннозерный рис — 150 г.
- Сливки 20% (или сметана) — 250 мл.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Чеснок — 2 зубчика.
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Соль и перец — по вкусу.
- Зелень — по желанию.
Как готовить
Подготовьте рис
- Промойте его до прозрачности воды, затем сварите в подсоленной воде (около 15 минут). Когда рис будет готов, слейте воду и дайте ему остыть.
Лук и чеснок
- Мелко нарежьте лук и измельчите чеснок. Разогрейте масло в сковороде и обжарьте лук до золотистого оттенка. Добавьте чеснок и готовьте еще минуту, чтобы он раскрыл аромат.
Куриное филе
- Нарежьте небольшими кусочками, добавьте к луку и чесноку. Жарьте около 7-10 минут, пока мясо не станет мягким.
Креветки
- Добавьте к курице. Жарьте вместе 3-4 минуты, пока креветки не приобретут розовый оттенок.
Сливочный соус
- Влейте сливки (или добавьте сметану). Доведите смесь до кипения, затем тушите на слабом огне примерно 5 минут. Соус должен стать густым и насыщенным.
Финальная сборка
- Соедините рис с курицей, креветками и сливочным соусом. Посолите, поперчите, добавьте зелень для свежести и аромата.
Результат
Курица, креветки и сливочный соус создают нежное сочетание, а рис добавляет сытности. Это блюдо отлично подойдёт как для семейного ужина, так и для неожиданных гостей.