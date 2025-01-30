Ужин за 20 минут: курица, креветки и рис — вкусно и легко

Какую вкусноту можно приготовить буквально из ничего? Иногда холодильник не радует изобилием, но это не повод отказываться от кулинарных экспериментов. На основе простых продуктов — куриного филе, креветок и вчерашнего риса — можно создать нежное, ароматное блюдо, которое удивит вас своей гармонией вкусов, пишет pravda.ru.

Нежное блюдо из курицы и креветок

Ингредиенты

Куриное филе — 300 г.

Креветки (очищенные) — 200 г.

Длиннозерный рис — 150 г.

Сливки 20% (или сметана) — 250 мл.

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Соль и перец — по вкусу.

Зелень — по желанию.

Как готовить

Подготовьте рис

Промойте его до прозрачности воды, затем сварите в подсоленной воде (около 15 минут). Когда рис будет готов, слейте воду и дайте ему остыть.

Лук и чеснок

Мелко нарежьте лук и измельчите чеснок. Разогрейте масло в сковороде и обжарьте лук до золотистого оттенка. Добавьте чеснок и готовьте еще минуту, чтобы он раскрыл аромат.

Куриное филе

Нарежьте небольшими кусочками, добавьте к луку и чесноку. Жарьте около 7-10 минут, пока мясо не станет мягким.

Креветки

Добавьте к курице. Жарьте вместе 3-4 минуты, пока креветки не приобретут розовый оттенок.

Сливочный соус

Влейте сливки (или добавьте сметану). Доведите смесь до кипения, затем тушите на слабом огне примерно 5 минут. Соус должен стать густым и насыщенным.

Финальная сборка

Соедините рис с курицей, креветками и сливочным соусом. Посолите, поперчите, добавьте зелень для свежести и аромата.

Результат

Курица, креветки и сливочный соус создают нежное сочетание, а рис добавляет сытности. Это блюдо отлично подойдёт как для семейного ужина, так и для неожиданных гостей.