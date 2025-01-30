Предприниматели Коми в 5 раз чаще проводили онлайн-совещания и вебинары в 2024 году

Цифровая экосистема МТС проанализировала рабочие онлайн-активности жителей Коми за прошедший год. Бизнес в Республике показал высокую заинтересованность в проведении онлайн-совещаний и обучений.

В 2024 году пользователи МТС Линк из числа предпринимателей в Коми проводили онлайн-встречи и вебинары в 5 раза чаще, чем годом ранее. Наиболее востребована платформа для онлайн-коммуникаций оказалась среди компаний в сфере промышленности, образования, ИТ и телекоммуникаций, услуг для бизнеса. Кроме организации встреч и вебинаров, они использовали также и другие возможности МТС Линк, в частности, конструктор курсов, чаты и доски.