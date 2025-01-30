Предприниматели Коми в 5 раз чаще проводили онлайн-совещания и вебинары в 2024 году
- 13:47 30 января
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- Александра Клюенкова
Цифровая экосистема МТС проанализировала рабочие онлайн-активности жителей Коми за прошедший год. Бизнес в Республике показал высокую заинтересованность в проведении онлайн-совещаний и обучений.
В 2024 году пользователи МТС Линк из числа предпринимателей в Коми проводили онлайн-встречи и вебинары в 5 раза чаще, чем годом ранее. Наиболее востребована платформа для онлайн-коммуникаций оказалась среди компаний в сфере промышленности, образования, ИТ и телекоммуникаций, услуг для бизнеса. Кроме организации встреч и вебинаров, они использовали также и другие возможности МТС Линк, в частности, конструктор курсов, чаты и доски.
«Одним из ярких показателей качества и эффективности МТС Линк является его активное использование компаниями в сферах обучения, которые осуществляют, в том числе, и профессиональную подготовку кадров, а также в технологически продвинутых отраслях, таких как IT и телекоммуникации. Мы наблюдаем, как бизнес в Республике Коми активно и успешно интегрирует нашу платформу в свои рабочие процессы, что является явным подтверждением всероссийского тренда на переход на отечественные решения. Это не только способствует повышению качества образования и профессиональных навыков, но и укрепляет позиции компаний Коми на рынке, позволяя им использовать современные инструменты для достижения успеха», — отмечает начальник отдела по работе с корпоративными клиентами в Республике Коми Татьяна Захарова.