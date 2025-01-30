В Ижемском районе Коми открыли новый детский сад

Фото администрации Ижемского района

Пресс-служба Минобрнауки Республики Коми сообщает, что новый детский сад в деревне Бакур, расположенной в Ижемском районе, будет открыт для шестидесяти детей дошкольного возраста. В новом двухэтажном здании, площадь которого превышает 1325 квадратных метров, обеспечены комфортные и безопасные условия для обучения и развития детей из деревень Бакур, Варыш и Ёль. В детском саду будет обучаться 60 детей, а в штате насчитывается 24 сотрудника, из которых 8 педагогов с более чем десятилетним опытом работы. Воспитатели вместе с детьми активно участвуют в районных и республиканских конкурсах, акциях, семинарах и фестивалях, где занимают призовые места.

Строительство нового детсада направлено на поддержку и развитие региона. В настоящее время в Бакуре, Варыше и Ёле проживает около тысячи человек.

Ранее дети посещали детские сады, расположенные в старинных купеческих домах, построенных в 1903 и 1905 годах, которые не соответствовали современным требованиям санитарной и пожарной безопасности.

Сегодня новое здание оснащено всем необходимым для развития детей: современной материально-технической базой, медицинским кабинетом, кабинетом логопеда, а также залами для музыкальных и спортивных занятий. Для детей с ограниченными возможностями здоровья созданы безбарьерные условия. Кроме того, предусмотрены пищевой, медицинский и прачечный блоки. На территории детсада размещены веранды, спортивная площадка, песочницы и игровое оборудование. В здании установлены тревожная кнопка, автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения.