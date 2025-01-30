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Прямиком из солнечной Турции: всероссийская премьера романтической комедии "Оставь это ветру"

Прямиком из солнечной Турции: всероссийская премьера романтической комедии "Оставь это ветру"Фото предоставлено рекламодателем

4 февраля сеть кинотеатров «Кронверк Синема» и «Формула Кино» приглашает на всероссийскую премьеру жаркой романтической комедии «Оставь это ветру» 16+.

Солнце, песок, шум прибоя и страстное противостояние двух противоположностей – Барыш Ардуч («Ворон» 16+) и Ханде Эрчел («Постучись в мою дверь» 16+).

Она — целеустремлённая бизнесвумен, не имеющая равных. Он — беззаботный сёрфер, живущий сегодняшним днём. На первый взгляд у них нет ничего общего, но судьба сталкивает их в совете директоров одной и той же компании. Смогут ли полные противоположности разглядеть друг в друге родственные души?

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