Прямиком из солнечной Турции: всероссийская премьера романтической комедии "Оставь это ветру"

Она — целеустремлённая бизнесвумен, не имеющая равных. Он — беззаботный сёрфер, живущий сегодняшним днём. На первый взгляд у них нет ничего общего, но судьба сталкивает их в совете директоров одной и той же компании. Смогут ли полные противоположности разглядеть друг в друге родственные души?