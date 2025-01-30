Прямиком из солнечной Турции: всероссийская премьера романтической комедии "Оставь это ветру"
- 16:16 30 января
- 16+
- AnnaAnna
Фото предоставлено рекламодателем
4 февраля сеть кинотеатров «Кронверк Синема» и «Формула Кино» приглашает на всероссийскую премьеру жаркой романтической комедии «Оставь это ветру» 16+.
Солнце, песок, шум прибоя и страстное противостояние двух противоположностей – Барыш Ардуч («Ворон» 16+) и Ханде Эрчел («Постучись в мою дверь» 16+).
Она — целеустремлённая бизнесвумен, не имеющая равных. Он — беззаботный сёрфер, живущий сегодняшним днём. На первый взгляд у них нет ничего общего, но судьба сталкивает их в совете директоров одной и той же компании. Смогут ли полные противоположности разглядеть друг в друге родственные души?
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