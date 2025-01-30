ВТБ включит самозапрет на финансовые операции уже в феврале

C 1 марта у физических лиц появляется законодательно закрепленная возможность устанавливать запрет на выдачу себе необеспеченного кредита в любом банке через портал Госуслуг, а позже – через МФЦ. Однако клиенты ВТБ у себя в банке смогут воспользоваться самозапретом на различные виды финансовых операций даже раньше.

Пользователи интернет-версии и приложения банка смогут настроить ограничения самостоятельно. Это позволит им исключить несанкционированное оформление кредита, досрочное снятие денег с вклада, переводы и т.д. Так клиенты смогут минимизировать риски мошенничества. Ограничения возможны по четырем основным типам операций: кредиты, сбережения, платежи и переводы. В приложении будет доступна полная блокировка оформления кредитов онлайн, чтобы исключить риск мошенничества. Также можно ограничить отдельные продукты – настроить запрет на автокредитование или кредиты наличными.