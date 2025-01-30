В Коми определили границы защитных зон для 1788 объектов газоснабжения

фото из архива

В Коми определили границы защитных участков для 1788 объектов газоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительства Республики Коми. Согласно постановлению Правительства России, в 2024 году Минстрой Коми утвердил 59 приказов, устанавливающих границы охранных зон для почти 1800 газовых объектов.

Эти охранные зоны созданы для предотвращения повреждений газовых сетей и безопасной их эксплуатации. Включают они в себя участки земли, прилегающие к газопроводам, где наложены ограничения на использование.

Целью утверждения таких приказов является соблюдение Правил охраны газораспределительных сетей, охватывающих всю территорию России, которые обязательны для соблюдения всеми владельцами или пользователями земельных угодий в этих зонах.

Ограничения на этих территориях предусматривают запрет на строительство капитальных сооружений, проведение земляных работ без согласования с газораспределительной компанией, ограничение на посадку деревьев и кустарников и соблюдение санитарных норм.