"Повелитель. Священное королевство": всероссийская премьера полнометражного аниме-фильма основанного на популярном аниме

К величественным стенам государства Робл, не раз спасавшим его земли от набегов полулюдей, подступили орды владыки демонов Ялдаваофа. Но ни орден паладинов, ни лучшие священники, ни сама Святая королева не смогли сдержать натиск его полчищ. В надежде спасти свою родину, паладины идут на поклон к королю-колдуну. Служащий ему Чёрный Момон не так давно спас от Ялдаваофа соседнее королевство Ре-Эстизе. Сейчас он единственный, кто может потягаться силами с владыкой демонов и освободить Робл.