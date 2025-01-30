"Повелитель. Священное королевство": всероссийская премьера полнометражного аниме-фильма основанного на популярном аниме
- 10:01 30 января
- 16+
- AnnaAnna
2 февраля Сеть кинотеатров «Кронверк Синема» и «Формула Кино» приглашает на всероссийскую премьеру полнометражного аниме-фильма «ПОВЕЛИТЕЛЬ. Священное королевство» в дубляже Студийной Банды. (18+)
Это третий полнометражный фильм, основанный на одноимённом аниме-сериале «Повелитель» (18+), который был вдохновлён романами японского писателя Кугане Маруямы.
Режиссером нового фильма выступил Наоюки Ито, он отвечал за режиссуру всех четырех сезонов сериала и двух полнометражных продолжений.
К величественным стенам государства Робл, не раз спасавшим его земли от набегов полулюдей, подступили орды владыки демонов Ялдаваофа. Но ни орден паладинов, ни лучшие священники, ни сама Святая королева не смогли сдержать натиск его полчищ. В надежде спасти свою родину, паладины идут на поклон к королю-колдуну. Служащий ему Чёрный Момон не так давно спас от Ялдаваофа соседнее королевство Ре-Эстизе. Сейчас он единственный, кто может потягаться силами с владыкой демонов и освободить Робл.
Билеты (дубляж): https://kinoteatr.ru/film/povelitel-svyaschennoe-korolevstvo-dublyazh-studiynaya-banda-2/
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