Более двух тысяч сыктывкарцев с расстройством аутистического спектра смогут летать на самолете

В Сыктывкаре более двух тысяч людей с расстройством аутистического спектра получат доступ к перелётам. Об этом сообщает пресс-служба Авиакомпании Smartavia.

Это первый подобный проект в России, призванный облегчить полеты для пассажиров с расстройствами аутистического спектра. В городе проживает порядка 2,2 тысячи таких людей, и 93% из них ранее заявляли, что их заинтересовал бы полет, если бы услуги авиакомпаний были более доступными для них.