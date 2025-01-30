Более двух тысяч сыктывкарцев с расстройством аутистического спектра смогут летать на самолете
- 08:45 30 января
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре более двух тысяч людей с расстройством аутистического спектра получат доступ к перелётам. Об этом сообщает пресс-служба Авиакомпании Smartavia.
Это первый подобный проект в России, призванный облегчить полеты для пассажиров с расстройствами аутистического спектра. В городе проживает порядка 2,2 тысячи таких людей, и 93% из них ранее заявляли, что их заинтересовал бы полет, если бы услуги авиакомпаний были более доступными для них.
На российской авиаарене впервые начал функционировать сервис поддержки пассажиров с особыми потребностями. Авиакомпания Smartavia в сотрудничестве с благотворительной организацией "Антон тут рядом" внедрила образовательную программу для своих работников.
Согласно информации Минздрава РФ, за последние 14 лет количество людей с диагнозами аутистического спектра в Сыктывкаре удвоилось, и 78% предпочитают избегать путешествий, опасаясь сенсорной перегрузки. Однако 93% выразили желание летать при условии наличия инклюзивных сервисов, что подтверждено Международным советом по непрерывному образованию.
По словам Юлианы Тяжельниковой, главы маркетинга Smartavia, обучение сотрудников направлено на улучшение опыта перелета для пассажиров с особыми потребностями, а также на поддержку их сопровождающих. Эксперты фонда "Антон тут рядом" уже провели обучение для работников Smartavia и создали онлайн-курс, который бортпроводники будут проходить каждые шесть месяцев.
Елена Фильберт, руководитель фонда "Антон тут рядом", подчеркнула, что аутизм диагностируется у каждого сотого жителя планеты. Основной задачей совместного проекта с Smartavia является создание удобных условий для перелетов как детей, так и взрослых с особыми потребностями. Эти программы помогают создавать более комфортную и дружелюбную авиасреду для всех пассажиров.
Около 50-60% людей испытывают в полете тревогу, что делает программу повышения квалификации сотрудников Smartavia особенно значимой. Проект призван сделать полеты более комфортными и снижать уровень тревожности среди пассажиров.