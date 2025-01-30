Зима исчезнет: Вильфанд высказался о погоде в феврале

Прогноз погоды на февраль 2025 года от синоптиков Гидрометцентра удивил жителей РФ. Руководитель Роман Вильфанд рассказал, что последний месяц зимы окажется крайне необычным. Февраль 2025 года напомнит скорее раннюю весну, нежели холодные зимние дни.

Можно ожидать значительных температурных аномалий. Средняя температура в период будет на 2-3 градуса выше привычных для времени года значений, стабильный снежный покров сменится периодами оттепели. Теплые воздушные массы, приходящие с Атлантики, окажут существенное влияние на погодные условия в центральных и северо-западных регионах страны.

Прогноз погоды на февраль 2025 года от синоптиков Гидрометцентра удивил жителей РФ. Руководитель Роман Вильфанд рассказал, что последний месяц зимы окажется крайне необычным. Февраль 2025 года напомнит скорее раннюю весну, нежели холодные зимние дни.

Можно ожидать значительных температурных аномалий. Средняя температура в период будет на 2-3 градуса выше привычных для времени года значений, стабильный снежный покров сменится периодами оттепели. Теплые воздушные массы, приходящие с Атлантики, окажут существенное влияние на погодные условия в центральных и северо-западных регионах страны.