В США рухнул самолет, на котором могли находиться российские фигуристы

Пассажирский лайнер компании American Airlines столкнулся с вертолетом Black Hawk недалеко от аэропорта Рональда Рейгана, расположенного в столице США.

На борту судна находились фигуристы, включая, предположительно, граждан России. Об этом передает rbc.ru.

На месте происшествия ведутся спасательные операции, уже найдены тела погибших. Самолет Bombardier, принадлежавший American Airlines, следовал рейсом из Уичиты, что в штате Канзас, в Вашингтон. Во время захода на посадку он столкнулся в воздухе с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk).

Обломки самолета упали в реку Потомак. На данный момент обнаружены тела 18 жертв. Сообщается, что выживших нет. На борту пассажирского самолета находились 64 человека, в вертолете — трое, передает rbc.ru. На месте работают спасатели. После катастрофы аэропорт имени Рейгана был закрыт.

Федерации фигурного катания США сообщила, что фигуристы, тренеры и их семьи были на борту самолета, направлявшегося из Канзаса после завершения соревнований.

Среди пассажиров могли находиться и российские чемпионы мира по фигурному катанию в паре Евгения Шишкова и Вадим Наумов, пишут Sports.ru и ТАСС. Их сын, Максим, занял четвертое место на прошедшем чемпионате в Канзасе. Согласно информации Матч ТВ, на борту также находилась Инна Волянская, бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании. Все трое работали тренерами в США.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил печальную информацию, что среди пассажиров лайнера, столкнувшегося с военным вертолетом в небе над аэропортом имени Рейгана под Вашингтоном, были россияне.

Авиакатастрофы в небе над столицей можно было предотвратить, убежден президент США Дональд Трамп: