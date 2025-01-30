"Не покупайте этот сыр даже по акции - он в черном списке": что выяснили в Роскачестве
- 17:00 30 января
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- Служба новостей
«Роскачество» опубликовало результаты исследования различного сыра на своем официальном сайте. Эксперты выделили продукты, которые соответствуют высоким стандартам качества, и те, которых стоит избегать. В исследовании приняли участие сыры «Российский», «Тильзитер» и плавленый сливочный сыр.
Сыр «Российский»
Эксперты «Роскачества» признали лучшим сыр «Российский» от марки «Сыробогатов». Он полностью соответствует как законодательным требованиям, так и стандартам «Роскачества». Сыр от бренда «Каждый день» получил оценку 4,7 из-за отклонения жирности в 46,4%, что не соответствует ГОСТу для этого вида сыра. Продукция от «Магнит» была оценена на 4 балла, поскольку сыр оказался недозрелым. Сыр марки «Красная цена» получил 3,7 балла из-за недозрелости и несоответствия вкусовых характеристик требованиям ГОСТа.
Все вышеупомянутые сыры безопасны, в них отсутствуют тяжелые металлы, патогенные микроорганизмы, плесень и антибиотики. Но сыр от «Аппетитно Круглый Год» был признан небезопасным: в нем обнаружены антибиотики и растительные жиры, что нарушает законодательные требования к маркировке и не позволяет называть продукт сыром.
Сыр «Тильзитер»
В России пока нет национального ГОСТа для сыра «Тильзитер», поэтому «Роскачество» провело исследование по собственным методикам. Качественными и безопасными были признаны сыры от марок «Село Зеленое», «Ламбер» и «Простоквашино», которые соответствуют обязательным законодательным требованиям и стандартам «Роскачества». Все остальные проверенные образцы также оказались безопасными.
Плавленый сливочный сыр
Несмотря на выявленные недостатки, как низкое содержание белка, превышение влаги и наличие лактозы, некоторые марки получили хорошие оценки за безопасность: «Hochland», «Виола», «Карат», «Веселый молочник» и «President». Однако сыр от «Витако» был раскритикован за наличие антибиотика левомицетин и несоответствие заявленного уровня жира, пишет progorod33.ru.