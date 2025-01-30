В Коми ревнивая женщина осуждена за ложный донос на мужа

Фото из архива

Судебное заседание в Усть-Вымском районном суде прошло с участием 43-летней жительницы поселка Вожский Удорского района. По данным прокуратуры Коми, женщина осуждена за ложный донос о совершении преступлении. В ходе рассмотрения дела выяснилось, что в августе 2024 года местная жительница, испытывая ревность к мужу, решила отомстить ему. Для этого она позвонила в полицию и обвинила супруга в преступлении.

Чтобы сделать свою историю правдоподобной, она нанесла себе ранения кухонным ножом на ногах, животе и груди. Прибывшим стражам порядка она рассказала, что стала жертвой нападения со стороны мужа с ножом. Несмотря на предупреждение о возможной уголовной ответственности за ложный донос, женщина оформила свои показания письменно, требуя привлечь мужа к ответственности.

При дальнейшей проверке следствие выявило, что в момент инцидента у супруга имелось алиби, а также нашлись другие противоречия в ее рассказе.

В результате сама заявительница оказалась фигурантом уголовного дела. Она признала свою вину.

Суд принял решение о назначении наказания в виде штрафа в размере десяти тысяч рублей в пользу государства.