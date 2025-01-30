В Коми приняли решение о начислении "северных" надбавок с первого дня работы

Ростислав Гольдштейн поддержал идею введения "северных" надбавок к зарплате с первого дня работы в Коми. Этот сложный вопрос обсуждался на протяжении двух лет, и теперь решение принято, сообщил руководитель федерации профсоюзов региона.

"Республика нуждается в специалистах. Мы соревнуемся с другими регионами за рабочую силу, и лишь хорошая зарплата может привлечь их сюда. Одним из инструментов является региональная гарантия. Выплата северной надбавки с первого дня работы – именно такая гарантия," — подчеркнул Алексей Кулиш.

Он отметил, что на данный момент специалист из другого региона вынужден зарабатывать северный стаж от двух с половиной до пяти лет, получая за ту же работу меньшую зарплату, чем местные жители.