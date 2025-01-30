В Коми приняли решение о начислении "северных" надбавок с первого дня работы
- 22:45 30 января
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- Инесса Богатая
Ростислав Гольдштейн поддержал идею введения "северных" надбавок к зарплате с первого дня работы в Коми. Этот сложный вопрос обсуждался на протяжении двух лет, и теперь решение принято, сообщил руководитель федерации профсоюзов региона.
"Республика нуждается в специалистах. Мы соревнуемся с другими регионами за рабочую силу, и лишь хорошая зарплата может привлечь их сюда. Одним из инструментов является региональная гарантия. Выплата северной надбавки с первого дня работы – именно такая гарантия," — подчеркнул Алексей Кулиш.
Он отметил, что на данный момент специалист из другого региона вынужден зарабатывать северный стаж от двух с половиной до пяти лет, получая за ту же работу меньшую зарплату, чем местные жители.
"Чтобы устранить это неравенство и сделать регион более притягательным, Федерация профсоюзов Коми представила на обсуждение республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений вопрос о назначении северной надбавки всем работникам республики с первого дня. Это было трудное решение, обсуждаемое в течение двух лет, и была сформирована рабочая группа, которая, по моему мнению, сработала эффективно. Мы благодарны за поддержку Ростислава Эрнстовича, так как он завершил обсуждение этого сложного вопроса. В итоге было принято важное положительное решение, которое, я уверен, улучшит условия оплаты труда и укрепит социально-экономическую стабильность в республике," — считает Алексей Кулиш.