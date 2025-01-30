В Сыктывдинском районе Коми иномарка не уступила дорогу "буханке"

В Сыктывдинском районе произошло столкновение между автомобилем Subaru и УАЗ. О подробностях аварии сообщает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД региона.

По информации издания, авария случилась 29 января в 10:50. 31-летний водитель Subaru Forester, транспортируя прицеп, следовал по улице Огородной в селе Выльгорт от улицы Шоссейной к трассе "Вятка". При повороте с второстепенной дороги на 788-м километре трассы, владелец иномарки нарушил правила приоритета движения и столкнулся с УАЗ-3962, двигавшимся по главной магистрали.