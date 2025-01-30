В Сыктывдинском районе Коми иномарка не уступила дорогу "буханке"
- 09:50 30 января
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- Инесса Богатая
В Сыктывдинском районе произошло столкновение между автомобилем Subaru и УАЗ. О подробностях аварии сообщает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД региона.
По информации издания, авария случилась 29 января в 10:50. 31-летний водитель Subaru Forester, транспортируя прицеп, следовал по улице Огородной в селе Выльгорт от улицы Шоссейной к трассе "Вятка". При повороте с второстепенной дороги на 788-м километре трассы, владелец иномарки нарушил правила приоритета движения и столкнулся с УАЗ-3962, двигавшимся по главной магистрали.
Вследствие ДТП 48-летняя пассажирка УАЗа получила травму черепно-мозговой области и сотрясение. У второй 68-летняя пассажирки внедорожника также диагностировали черепно-мозговую травму. Пострадавшие отказались от госпитализации. От более серьезных травм их спасли ремни безопасности.
Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения о важности строгого соблюдения правил безопасности. Водителям необходимо принимать во внимание текущие условия на дороге и выполнять действия только при полной уверенности в безопасности для всех участников движения.