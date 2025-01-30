Коми вошла в топ-3 регионов по снижению цен на вторичное жилье

Согласно данным аналитиков, на которые ссылается "РИА Недвижимость", в 2024 году наиболее значительное снижение цен на вторичном рынке жилья произошло в Ханты-Мансийском автономном округе, Карачаево-Черкесии и Республике Коми.

Специалисты, изучив стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в фактически проведенных ипотечных сделках на декабрь 2023 и 2024 годов, выявили ценовую разницу и определили, где жилье подешевело наиболее заметно.