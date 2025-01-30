Коми вошла в топ-3 регионов по снижению цен на вторичное жилье
- 21:45 30 января
- 16+
- Инесса Богатая
Согласно данным аналитиков, на которые ссылается "РИА Недвижимость", в 2024 году наиболее значительное снижение цен на вторичном рынке жилья произошло в Ханты-Мансийском автономном округе, Карачаево-Черкесии и Республике Коми.
Специалисты, изучив стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в фактически проведенных ипотечных сделках на декабрь 2023 и 2024 годов, выявили ценовую разницу и определили, где жилье подешевело наиболее заметно.
По итогам 2024 года сильнейшее удешевление вторичного жилья отмечено в Ханты-Мансийском автономном округе, где снижение составило 7, 7% по сравнению с декабрем предыдущего года. Карачаево-Черкесская Республика и Республика Коми занимают второе и третье места с уменьшением цен на 5, 7% и 3, 9% соответственно.
Кроме того, в Камчатском крае жилье вторичного рынка подешевело на 3, 1%, в Тыве — на 2, 7%, а в Карелии — на 2, 6%.
Напомним, с 1 января 2025 года материальная помощь увеличилась до 7663 рублей. По информации Министерства труда Коми, в 2024 году на финансирование этой соцподдержки было предусмотрено около 31, 5 млн рублей из бюджета. Помощь семьям с низким доходом для покупки одежды и обуви для детей пользуется большим спросом. В 2024 году её получили 4 286 семей.