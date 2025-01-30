В Воркуте полицейские нашли "резиновую" квартиру
- 10:45 30 января
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- Инесса Богатая
Воркутинская полиция обнаружила случай оформления ложной прописки граждан. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Правонарушение выявили инспекторы миграционного отдела ОМВД России по Воркутинскому району.
В ходе расследования установлено, что молодая женщина 1993 года рождения из южного региона России, владеющая квартирой в поселке Воргашор, поставила на учет 11 россиян без намерения предоставлять жилье для проживания.
Процедура регистрации осуществлялась через единый портал госуслуг с использованием полного пакета необходимых документов, включая разрешение владельца на вселение указанных лиц.
Следственными органами ОМВД России по Воркутинскому району начато уголовное расследование по статье 322.2 УК РФ - "Фиктивная регистрация гражданина РФ".
МВД Республики Коми напоминает о наличии уголовной ответственности за подобные деяния при регистрации россиян, иностранцев или апатридов.
За данное правонарушение законодательством предусмотрено максимальное наказание до пяти лет лишения свободы согласно статье 322.2 УК РФ.