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В Воркуте полицейские нашли "резиновую" квартиру

В Воркуте полицейские нашли "резиновую" квартиру Фото из архива

Воркутинская полиция обнаружила случай оформления ложной прописки граждан. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Правонарушение выявили инспекторы миграционного отдела ОМВД России по Воркутинскому району.

В ходе расследования установлено, что молодая женщина 1993 года рождения из южного региона России, владеющая квартирой в поселке Воргашор, поставила на учет 11 россиян без намерения предоставлять жилье для проживания.

Процедура регистрации осуществлялась через единый портал госуслуг с использованием полного пакета необходимых документов, включая разрешение владельца на вселение указанных лиц.

Следственными органами ОМВД России по Воркутинскому району начато уголовное расследование по статье 322.2 УК РФ - "Фиктивная регистрация гражданина РФ".

МВД Республики Коми напоминает о наличии уголовной ответственности за подобные деяния при регистрации россиян, иностранцев или апатридов.

За данное правонарушение законодательством предусмотрено максимальное наказание до пяти лет лишения свободы согласно статье 322.2 УК РФ.

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