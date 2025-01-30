60-летняя сыктывкарка получила девять лет тюрьмы за убийство мужа

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Жительница Сыктывкара получила девятилетний срок тюремного заключения за убийство супруга. Инцидент произошел в поселке Краснозатонский. На основании решения присяжных, вынесенного ранее, Сыктывкарский городской суд объявил вердикт по уголовному делу 60-летней фигурантки. Она была осуждена согласно части 1 статьи 105 УК РФ (умышленное убийство).

По материалам дела, поздним вечером 30 сентября 2024 года находившаяся под воздействием алкоголя женщина начала ссору со своим 68-летним мужем, находясь в своем доме в поселке Краснозатонский. В ходе разгоревшегося конфликта она использовала нож, нанеся супругу ранение в грудную клетку, от которого тот скончался.

Государственное обвинение предоставило коллегии присяжных неопровержимые доказательства причастности обвиняемой к совершенному преступлению. 24 января 2025 года коллегия единогласно признала женщину виновной и указала на отсутствие оснований для снисхождения.

В результате рассмотрения выводов присяжных 29 января судья определил меру наказания в виде 9 лет лишения свободы с содержанием в исправительной колонии общего режима. После отбытия основного наказания женщине предстоит годовой период ограничения свободы.