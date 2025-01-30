Правительство Коми держит на контроле ситуацию с выдачей льготных лекарств
- 01:00 31 января
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- Инесса Богатая
В декабре 2024 года в Республике Коми была внедрена новая программа для выписки и отпуска льготных лекарств в медицинских учреждениях и сети Госаптек.
Все работники, ответственные за её использование, включая сотрудников Госаптек и Министерства здравоохранения, прошли необходимое обучение. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.
Система под названием "Парус" направлена на улучшение качества обслуживания пациентов. Врачи смогут индивидуально планировать медикаментозную терапию для каждого пациента, а система будет автоматически рассчитывать курс лечения. Интеграция с действующей в регионе Единой медицинской информационной системой (ЕЦП) позволит пациентам отслеживать назначения в личном кабинете "Мое Здоровье" на портале Госуслуги.
Напомню, что прокуратура Республики Коми инициировала проверку из-за сообщений о росте числа отложенных рецептов на льготные лекарства.
На 29 января 2025 года, по данным Минздрава Коми, 2969 рецептов были предъявлены в аптечную сеть и не обслужены в течение 10 дней. Все необходимые препараты находятся на складах и в аптечной сети в достаточном количестве, однако задержки связаны с адаптацией новой системы к региональным требованиям. Министерство здравоохранения и Госаптеки предпринимают активные шаги для организации поставок медикаментов, а также занимаются устранением технических сбоев в программе. Количество сотрудников, работающих в аптечной сети и технических службах, увеличено.
Ситуация с отпуском льготных медикаментов контролируется заместителем председателя правительства Коми Игорем Дягилевым, а также региональным министерством и прокуратурой.