Правительство Коми держит на контроле ситуацию с выдачей льготных лекарств

В декабре 2024 года в Республике Коми была внедрена новая программа для выписки и отпуска льготных лекарств в медицинских учреждениях и сети Госаптек.

Все работники, ответственные за её использование, включая сотрудников Госаптек и Министерства здравоохранения, прошли необходимое обучение. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.