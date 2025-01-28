На виниловые обои и не смотрю: найден современный материал — скроет неровности и круче венецианской штукатурки

В зимний период россияне нередко занимаются ремонтом. Особое внимание всегда уделяется обоям, однако на слуху обычно у всех лишь виниловые, хотя существуют более интересные альтернативы.

Специалисты по ремонту и авторы Дзен-канала DOMEO сообщают, что отличным вариантом могут стать жидкие обои. По словам авторов, они по-прежнему в тренде у многих дизайнеров.