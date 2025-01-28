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На виниловые обои и не смотрю: найден современный материал — скроет неровности и круче венецианской штукатурки

На виниловые обои и не смотрю: найден современный материал — скроет неровности и круче венецианской штукатуркиfreepik.com

В зимний период россияне нередко занимаются ремонтом. Особое внимание всегда уделяется обоям, однако на слуху обычно у всех лишь виниловые, хотя существуют более интересные альтернативы.

Специалисты по ремонту и авторы Дзен-канала DOMEO сообщают, что отличным вариантом могут стать жидкие обои. По словам авторов, они по-прежнему в тренде у многих дизайнеров.

Жидкие обои являются смесью натуральных компонентов, таких как цветные пески, мраморная крошка, хлопок или шелк, связанных клеем. В чем главные преимущества этого материала?

Прежде всего, широкая палитра и разнообразная текстура. Кроме того, такие обои скрывают все неровности и создают объемный эффект. Такой материал добавит оригинальности интерьеру.

Жидкие обои обладают хорошими акустическими свойствами — они отлично поглощают звук и смягчают звуковую обстановку. Материал создается из безопасных компонентов, что также является их большим плюсом. В них нет токсичных веществ и соединений. По словам авторов, такой материал вас не разочарует, пишет портал hibiny.ru.

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