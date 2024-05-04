Им уже ничто не поможет: Павел Глоба назвал 2 знака, которые начнут опускаться на самое дно с 6 мая

Известный астролог, писатель и публицист Павел Глоба предрекает наступление трудного периода для двух знаков зодиака. У представителей этих знаков начнутся сложности с 6 мая 2024 года, когда их жизнь преподнесет множество испытаний.

Девы, принадлежащие к земному знаку, окажутся перед непростым выбором, и им потребуется срочно принять решение. Они столкнутся с необходимостью выбирать между двумя очень близкими и дорогими людьми. Независимо от их выбора, с 6 мая Девы погрузятся в депрессивное состояние, из которого смогут выбраться только к концу года. Астролог рекомендует поставить свою жизнь на паузу и просто пройти через волны своих эмоций.