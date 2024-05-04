Им уже ничто не поможет: Павел Глоба назвал 2 знака, которые начнут опускаться на самое дно с 6 мая
- 13:15 4 мая
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- Служба новостей
Известный астролог, писатель и публицист Павел Глоба предрекает наступление трудного периода для двух знаков зодиака. У представителей этих знаков начнутся сложности с 6 мая 2024 года, когда их жизнь преподнесет множество испытаний.
Девы, принадлежащие к земному знаку, окажутся перед непростым выбором, и им потребуется срочно принять решение. Они столкнутся с необходимостью выбирать между двумя очень близкими и дорогими людьми. Независимо от их выбора, с 6 мая Девы погрузятся в депрессивное состояние, из которого смогут выбраться только к концу года. Астролог рекомендует поставить свою жизнь на паузу и просто пройти через волны своих эмоций.
Представители знака Весы, принадлежащего к воздушному элементу, с 6 мая ощутят полную одиночку. Они будут ощущать себя несчастными и разбитыми. Восстановление из этого состояния не будет простым, поскольку Весы поссорятся и с друзьями, и с близкими. Они также столкнутся с неполадками в своих отношениях, вплоть до конфликтов или разрывов. Астролог рекомендует Весам восстановить старые связи: не стыдно попросить прощения у всех тех, кого они нечаянно обидели, пишет prochepetsk.ru.