Астрологи рассказали, каким знакам зодиака стоит приготовится к переменам
- 08:30 18 мая
- 16+
- Анастасия Амелькина
Астрологи предупредили, почему стоит несколько раз подумать, и только после принимать решение. 18 мая многие знаки зодиака будут чересчур импульсивны. Пятый канал рассказал, кого именно ждёт сложный день.
Овнам 18 мая 2024 года стоит собраться с мыслями и отдохнуть. Вам стоит быть более ответственными за свои деяния и перестать обвинять всех в своих проблемах. Также рекомендуется попробовать что-то новое, старые убеждения овна мешают ему двигаться дальше навстречу любви в первую очередь к себе.
Тельцам сегодня рекомендуется провести свой день более активно. Не стоит сидеть дома, пора сменить пижаму на что-то более презентабельное. Покажите миру свою красоту!
Близнецов ждут перемены. Возможно, именно сегодня стоит отказаться от старых привычек и что-то изменить в своей жизни. Забудьте все прошлые обиды и идите по миру с улыбкой на лице!
Ракам стоит поразмыслить над своим поведением и отношением к окружающим. Возможно, стоит взять паузу и подумать о своих действиях. Тем, кто имеет вторую половинку вселенная советует быть более благосклонными к своему партнеру.
Сегодня звёзды пытаются достучаться до Льва. Ваша внутренняя энергия готова вылиться наружу. Прислушайтесь к ощущениям, возможно, вселенная сообщит вам что-то очень важное.
Сегодня Девам захочется вернуться к старому образу жизни, из которого когда-то они так долго пытались выбраться. Чтобы не допустить падения на дно, нужно сосредоточиться на себе и заняться саморазвитием.
Весам стоит принять, что в жизни всё идёт своим чередом. Сегодня не стоит впадать в панику и драматизировать. Налейте горячего чаю и наблюдайте за тем, как всё встанет на свои места само собой.
Скорпиону стоит позаботится о себе. Хватит дарить любовь всем, кроме себя! Самое время заняться своим здоровьем и красотой. Расставляйте приоритеты правильно!
Стрельцу стоит перетерпеть свою боль, чтобы в будущем выйти на светлую тропу. Впереди вас ждёт что-то очень хорошее. Важно помнить, что всё, что происходит сейчас – временные трудности.
Козерогу сегодня стоит устроить себе полноценный выходной. Расслабьтесь в горячей ванне с чашечкой какао. Также можно посвятить себя близкому человеку, так как вы давно этого не делали. При внезапных знакомствах нужно быть бдительнее.
Водолею придётся отказаться от старого, чтобы войти в грядущий день новым человеком. Нездоровые привязанности портят вашу жизнь, пора выходить на новый уровень и открыться переменам. Если у вас это не получается сделать, обратитесь к близким за помощью.
Рыбам вселенная уготовила полный хаос. Но не пугайтесь, порой это бывает очень полезно. Сегодня стоит выбирать творчество, нежели производительность. Дайте волю своей дерзкой натуре.