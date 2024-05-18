В Сосногорске уже благоустраивают дворовые территории и места прогулки жителей. Об этом сообщает на своей странице в социальных сетях руководитель администрации города Ильдар Махмутов.

В Сосногорске начались работы по благоустройству территорий в рамках программы «формирование комфортной городской среды». В этом году благоустройства ожидают в двух дворах домов № 22 и 27 по улице 40 лет Октября.