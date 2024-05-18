В Сосногорске начались работы по благоустройству территорий
- 09:00 18 мая
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- Анастасия Амелькина
В Сосногорске уже благоустраивают дворовые территории и места прогулки жителей. Об этом сообщает на своей странице в социальных сетях руководитель администрации города Ильдар Махмутов.
В Сосногорске начались работы по благоустройству территорий в рамках программы «формирование комфортной городской среды». В этом году благоустройства ожидают в двух дворах домов № 22 и 27 по улице 40 лет Октября.
Несмотря на достаточно холодную погоду, подрядчик решил не упускать время и приступил к подготовительным работам: демонтажу старых конструкций, бордюрного камня, старого асфальта. Также работы первого этапа благоустройства начались и в будущей Аллее Славы, которая расположится рядом со сквером победы – подрядчик разметил будущие дорожки, затем проведет работы по расчистке территории от кустарника и проложит линию освещения.
Скоро начнутся и работы по благоустройству в парке «Югыд лун». Эти мероприятия значительно улучшат городскую среду и сделают ее более комфортной и привлекательной для жителей и гостей города.