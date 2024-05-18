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В Коми цены на бензин остаются стабильными

В Коми цены на бензин остаются стабильнымиФото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Коми цены на бензин остаются стабильными. О ценах на нефтепродукты сообщает Комистат.

За неделю с 6 по 13 мая 2024 года цены на дизельное топливо и бензин остались прежними. Но по сравнению с концом апреля АИ-92 и АИ-95 подорожали на 1,21 и 0,21 процент соответственно. При этом в начале мая было зафиксировано повышение стоимости бензина марки АИ-98 и выше.

На 13 мая 2024 года в Республики средняя цена на нефтепродукты за один литр была такой:

Сыктывкар

марка АИ-92 – 44,46 рубля

марка АИ-95 – 52,05 рубля

марка АИ-98 и выше – 68,93 рублей

Дизельное топливо – 64,34 рубля

Ухта

марка АИ-92 – 45,43 рублей

марка АИ-95 – 52,27 рубля

марка АИ-98 и выше – 69,23 рублей

Дизельное топливо – 64,41 рубля

Воркута

марка АИ-92 – 51,4 рубль

марка АИ-95 – 54,73 рубля

Дизельное топливо – 66, 77 рублей

В среднем по Республике цена за литр дизельного топлива около 65 рублей, 92 бензина чуть выше 46, АИ-95 52 рубля, а 98 бензин стоит около 69 рублей.

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