В Коми цены на бензин остаются стабильными
- 10:30 18 мая
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- Анастасия Амелькина
В Коми цены на бензин остаются стабильными. О ценах на нефтепродукты сообщает Комистат.
За неделю с 6 по 13 мая 2024 года цены на дизельное топливо и бензин остались прежними. Но по сравнению с концом апреля АИ-92 и АИ-95 подорожали на 1,21 и 0,21 процент соответственно. При этом в начале мая было зафиксировано повышение стоимости бензина марки АИ-98 и выше.
На 13 мая 2024 года в Республики средняя цена на нефтепродукты за один литр была такой:
Сыктывкар
марка АИ-92 – 44,46 рубля
марка АИ-95 – 52,05 рубля
марка АИ-98 и выше – 68,93 рублей
Дизельное топливо – 64,34 рубля
Ухта
марка АИ-92 – 45,43 рублей
марка АИ-95 – 52,27 рубля
марка АИ-98 и выше – 69,23 рублей
Дизельное топливо – 64,41 рубля
Воркута
марка АИ-92 – 51,4 рубль
марка АИ-95 – 54,73 рубля
Дизельное топливо – 66, 77 рублей
В среднем по Республике цена за литр дизельного топлива около 65 рублей, 92 бензина чуть выше 46, АИ-95 52 рубля, а 98 бензин стоит около 69 рублей.