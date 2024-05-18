В Коми цены на бензин остаются стабильными. О ценах на нефтепродукты сообщает Комистат.

За неделю с 6 по 13 мая 2024 года цены на дизельное топливо и бензин остались прежними. Но по сравнению с концом апреля АИ-92 и АИ-95 подорожали на 1,21 и 0,21 процент соответственно. При этом в начале мая было зафиксировано повышение стоимости бензина марки АИ-98 и выше.