В Инте женщины плетут маскировочные сети

Изготовленные интинками маскировочные сети отправили в зону СВО. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

В помещении городского ДОСААФа жительницы Инты, под руководством Ольги Осташовой, производят ручное плетение маскировочных сетей для фронта. Несколько месяцев назад началась эта деятельность, и уже сейчас мастерицы справляются с созданием порядка 10 полотен разнообразных размеров. 12 апреля несколько изготовленных маскировочных сетей отправили в Донбасс, где они окажут незаменимую помощь в защите и скрытии военных объектов и техники.