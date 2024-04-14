В Инте женщины плетут маскировочные сети
- 16:30 14 апреля
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- Анастасия Амелькина
Изготовленные интинками маскировочные сети отправили в зону СВО. Об этом сообщает администрация муниципалитета.
В помещении городского ДОСААФа жительницы Инты, под руководством Ольги Осташовой, производят ручное плетение маскировочных сетей для фронта. Несколько месяцев назад началась эта деятельность, и уже сейчас мастерицы справляются с созданием порядка 10 полотен разнообразных размеров. 12 апреля несколько изготовленных маскировочных сетей отправили в Донбасс, где они окажут незаменимую помощь в защите и скрытии военных объектов и техники.
Маскировочные сети, которые изготавливаются в этой мастерской, находят свое применение в специальных военных операциях, где солдаты стремятся скрыть военную технику и важные объекты от глаз противника. Материал, используемый для их создания, является специальным, легким и влагостойким, обеспечивая высокую эффективность маскировки. Важной составляющей каждого полотна является его основа из ячейчатого материала.