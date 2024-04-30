Стала известна программа мероприятий в Сыктывкаре 1 мая

В День Труда в Сыктывкаре будут проходить различные площадки. Жители и гости города могут выбрать, что посетить в этот день. Об этом сообщает мэр столицы Коми Владимир Голдин.

1 мая в Сыктывкаре пройдут культурные, интерактивные и спортивные мероприятия. Все площадки будут функционировать с 12 до 14 часов. Только молодежное арт-пространство “ТомФест” будет открыто с 15 до 17 часов в месте “под часами”.