Стала известна программа мероприятий в Сыктывкаре 1 мая
- 18:00 30 апреля
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- Анастасия Амелькина
В День Труда в Сыктывкаре будут проходить различные площадки. Жители и гости города могут выбрать, что посетить в этот день. Об этом сообщает мэр столицы Коми Владимир Голдин.
1 мая в Сыктывкаре пройдут культурные, интерактивные и спортивные мероприятия. Все площадки будут функционировать с 12 до 14 часов. Только молодежное арт-пространство “ТомФест” будет открыто с 15 до 17 часов в месте “под часами”.
Прокат детских электромобилей и детский паровозик будут на Стефановской площади, также там организуют катание на лошадях. Батут будет в “Дома быта”. У “ЦУМа” раскинутся торговые ряды. Спортивные мероприятия пройдут на стадионе парка им. С.М. Кирова, а также парковой зоне на улице Славы в Эжве, там же перед администрацией можно будет сдать нормативы ГТО.
Ярмарка и аттракцион “Карусель” откроются в Орбите на пересечении Покровского бульвара и петрозаводской улице в зеленой зоне. Мастер-классы и поэтический марафон можно будет посетить на Театральной площади, там же будет ещё один прокат электромобилей.
Интерактивные площадки будут на Слободской площади Эжвы. Также для жителей этого района подготовлена развлекательная программа, которая начнётся в 12 часов и продлится до 14:30.