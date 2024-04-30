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В Коми за сутки произошло пять пожаров

В Коми за сутки произошло пять пожаровФото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Коми за 28 апреля горели две хозпостройки, летняя кухня, гараж и частный дом. Пожары были в разных районах Республики. Об этом сообщает МЧС региона.

28 апреля 2024 года спасателям пришлось выезжать на вызовы в Ухте, Сосногорске, Сыктывкаре, Усть-Куломском и Усть-Вымском районах. Ни в одном из происшествий никто не пострадал.

В столице Коми горел дом на Овражной улице. Частное здание было неэксплуатируемым. Причина возгорания пока неизвестна. В Ухте и Сосногорске пожар застал хозпостройки. В обоих случаях при тушении участвовали 7 огнеборцев и 2 автоцистерны.

В посёлке Тимшер Усть-Куломского района пожарные выезжали на вызов о возгорании деревянной летней кухни. Сотрудники прибыли на Советскую улицу и потушили 26 квадратных метров, где был огонь. Причиной стало неисправное электрооборудование. Из-за этого же случился пожар в Микуни. Трое огнеборцев и двое членов ведомственной пожарной части погасили горящий гараж на Первомайской улице.

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