В Коми за сутки произошло пять пожаров

В Коми за 28 апреля горели две хозпостройки, летняя кухня, гараж и частный дом. Пожары были в разных районах Республики. Об этом сообщает МЧС региона.

28 апреля 2024 года спасателям пришлось выезжать на вызовы в Ухте, Сосногорске, Сыктывкаре, Усть-Куломском и Усть-Вымском районах. Ни в одном из происшествий никто не пострадал.