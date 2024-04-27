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В зоне проведения СВО погибли два жителя Коми

В зоне проведения СВО погибли два жителя КомиФото со страницы Владимира Уйба

В ходе проведения специальной военной операции погибли рядовой Артем Силиванов и гвардии рядовой Алексей Кашуба.

Артем Силиванов родился в столице Коми. Молодой человек проживал в городе Микунь Усть-Вымского района. В ходе проведения специальной военной операции он служил стрелком мотострелкового отделения.

Алексей Кашуба родился в поселке Тракт Княжпогостского района. Мужчина проживал в Санкт-Петербурге. В зоне СВО он служил батареи противотанковых управляемых ракет.

Глава региона Владимир Уйба выразил глубочайшие и искренние соболезнования родным и близким погибших.

“Желаю сил и крепости духа пережить это горе. Вечная память защитникам Родины, вечная слава им”, – сообщил глава республики.

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