В зоне проведения СВО погибли два жителя Коми
- 22:30 27 апреля
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- Олег Помидоров
Фото со страницы Владимира Уйба
В ходе проведения специальной военной операции погибли рядовой Артем Силиванов и гвардии рядовой Алексей Кашуба.
Артем Силиванов родился в столице Коми. Молодой человек проживал в городе Микунь Усть-Вымского района. В ходе проведения специальной военной операции он служил стрелком мотострелкового отделения.
Алексей Кашуба родился в поселке Тракт Княжпогостского района. Мужчина проживал в Санкт-Петербурге. В зоне СВО он служил батареи противотанковых управляемых ракет.
Глава региона Владимир Уйба выразил глубочайшие и искренние соболезнования родным и близким погибших.
“Желаю сил и крепости духа пережить это горе. Вечная память защитникам Родины, вечная слава им”, – сообщил глава республики.