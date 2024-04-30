В Коми автобус не уступил дорогу мотоциклу и спровоцировал ДТП
- 12:00 30 апреля
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- Анастасия Амелькина
В Емве автобус выезжал со двора и не уступил дорогу мотоциклу. Водитель YAMAHA попал в больницу с различными травмами. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.
29 апреля 2024 года около 14:25 в Княжпогостском районе произошло ДТП. “Форд” выезжал со двора 134 дома на улице Дзержинского, не уступил дорогу и врезался в мотоцикл, который ехал в сторону Дорожной улицы.
Водитель автобуса 1952 года рождения за рулём уже 55 лет. Управлявший “Ямахой” мужчина 1980 года рождения попал в больницу. Ему диагностировали черепно-мозговую травму и множественные закрытые переломы предплечья правой руки. Также у пострадавшего под вопросом сотрясение головного мозга. Во время аварии мотоциклист был в защитном шлеме.
Напомним, что 28 апреля в Сыктывкаре произошло смертельное ДТП. Пешеход попала под колёса молодой водительницы. К моменту приезда скорой женщина уже скончалась.