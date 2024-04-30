В Коми автобус не уступил дорогу мотоциклу и спровоцировал ДТП

В Емве автобус выезжал со двора и не уступил дорогу мотоциклу. Водитель YAMAHA попал в больницу с различными травмами. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.

29 апреля 2024 года около 14:25 в Княжпогостском районе произошло ДТП. “Форд” выезжал со двора 134 дома на улице Дзержинского, не уступил дорогу и врезался в мотоцикл, который ехал в сторону Дорожной улицы.