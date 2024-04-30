Синоптики рассказали о погоде в Коми 30 апреля

Вуктыльцев, воркутинцев, усинцев и печорцев ждут осадки в виде снега. На крайнем северо-востоке Коми будет метель и сильный ветер. О погоде сообщает ЦГМС по региону.

30 апреля 2024 года на юге Республике температура будет в пределах +5...+10°С. Районы в юго-западной части накроют дожди и снег. Также поднимется западный и северо-западный ветер 5-10 м/с. На севере столбик термометра остановится на значении в 0...+5 градусов. Крайний северо-восток региона ждёт метель и ветер порывами до 15-17 м/с.