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Синоптики рассказали о погоде в Коми 30 апреля

Синоптики рассказали о погоде в Коми 30 апреляФото из архива "Про Города Сыктывкар"

Вуктыльцев, воркутинцев, усинцев и печорцев ждут осадки в виде снега. На крайнем северо-востоке Коми будет метель и сильный ветер. О погоде сообщает ЦГМС по региону.

30 апреля 2024 года на юге Республике температура будет в пределах +5...+10°С. Районы в юго-западной части накроют дожди и снег. Также поднимется западный и северо-западный ветер 5-10 м/с. На севере столбик термометра остановится на значении в 0...+5 градусов. Крайний северо-восток региона ждёт метель и ветер порывами до 15-17 м/с.

В столице региона 30 апреля ночью пройдёт небольшой дождь, днём без осадков. Температура поднимется до +7...+9°С. Теплее всего в этот день в Объячево, до +10 градусов, но ожидается умеренный дождь. Жителей Воркуты ждёт метель. В Усинске, Вуктыле и Печоре выпадет мокрый снег, в Ухте без осадков.

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