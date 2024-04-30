В Коми вынесли приговор мошеннику, который пытался обмануть 85-летнюю женщину

Жительница Сосногорска чуть не отдала мошенникам миллион рублей. Курьера задержали и уже вынесли приговор. Об этом сообщает Прокуратура Коми.

8 ноября 2023 года пенсионерке из Сосногорска позвонили неизвестные и представились её внучкой. Они внушили 85-летней женщине, что родственнице нужна финансовая помощь, так как та попала в ДТП.