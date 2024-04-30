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В Коми вынесли приговор мошеннику, который пытался обмануть 85-летнюю женщину

В Коми вынесли приговор мошеннику, который пытался обмануть 85-летнюю женщинуФото из архива "Про Города Сыктывкар"

Жительница Сосногорска чуть не отдала мошенникам миллион рублей. Курьера задержали и уже вынесли приговор. Об этом сообщает Прокуратура Коми.

8 ноября 2023 года пенсионерке из Сосногорска позвонили неизвестные и представились её внучкой. Они внушили 85-летней женщине, что родственнице нужна финансовая помощь, так как та попала в ДТП.

Курьер мошенников приехал из Московской области, он сопровождал сосногорку до банка. Пострадавшая хотела снять личные накопления на сумму в один миллион рублей и отдать незнакомцу. Избежать потери денег удалось благодаря бдительному водителю такси. Мужчина заподозрил, что женщину пытаются обмануть, и вызвал полицию к отделению банка.

Вину в содеянном москвич признал. Суд приговорил его к 1 году и 2 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор на данный момент ещё не вступил в законную силу.

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