«НИКА-Лузалес» стала серебряным призёром Премьер-лиги
- 10:30 30 апреля
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- Анастасия Амелькина
Женский баскетбольный клуб Коми стал серебряным призёром Премьер-лиги. Владимир Уйба поделился на своей странице в социальных сетях мнением об игре.
Первый же раз “НИКА-Лузалес” вышли в финал престижного турнира, одолев мощных соперников. Хоть сегодня наши баскетболистки и уступили "УГМК" (Екатеринбург), но это только промелькнуло – впереди масса побед и достижений.
“Это был очень замечательный, зрелищный, очень динамичный, действительно чемпионский матч. Если говорить о игре, то, конечно, “НИКА” – это лучшая команда, УГМК – хорошая команда. Почему “НИКА” лучшая? Потому что она любимая, а любимое всегда лучшее! Поэтому “НИКУ” с победой, с замечательным результатом! Серебро в нашей копилке первый раз на премьер-лиге России, поэтому “НИКА” вперёд! К новым победам, к золоту!”- Говорит в своём обращении Глава региона Владимир Уйба.