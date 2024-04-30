«НИКА-Лузалес» стала серебряным призёром Премьер-лиги

Женский баскетбольный клуб Коми стал серебряным призёром Премьер-лиги. Владимир Уйба поделился на своей странице в социальных сетях мнением об игре.

Первый же раз “НИКА-Лузалес” вышли в финал престижного турнира, одолев мощных соперников. Хоть сегодня наши баскетболистки и уступили "УГМК" (Екатеринбург), но это только промелькнуло – впереди масса побед и достижений.