Россияне кипят от ярости: с 1 мая будут штрафовать за забор на даче или огороде
- 10:00 30 апреля
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- Служба новостей
Проблема непривлекательных заборов, которые портят общий облик садоводческих товариществ и дачных поселков, известна многим любителям загородного отдыха. Жалобы соседей на уродливые ограждения часто не находят должного ответа. Но могут ли соседи привлечь владельца участка к ответственности за установку безвкусного забора по закону? Юрист по земельным вопросам, Сергей Коломийцев, отвечает на этот вопрос, progorod43.ru.
Согласно эксперту, действующие законы четко определяют требования к заборам, такие как местоположение, высота и другие технические параметры. Однако, к сожалению, в законодательстве отсутствуют понятия красоты и эстетики.
Термины "эстетичный", "красивый" или "приглядный" не прописаны в законах, касающихся ограждений. Таким образом, в настоящее время невозможно наказать соседа за то, что его забор портит общий вид улицы с точки зрения законодательства.
Если забор считается безвкусным, с точки зрения закона невозможно обвинить владельца участка. Например, это может быть обусловлено отсутствием средств на ремонт или замену старого ограждения. Но наложение штрафа на человека за это было бы неправомерно, считает эксперт.
Однако существуют иные способы решения проблемы некрасивых заборов. Соседи имеют право установить новый эстетичный забор на чужом участке, но только при получении разрешения владельца и соблюдении законодательных норм.
Если соседи согласны покрыть все расходы по замене уродливого забора, они могут сделать это вместо владельца участка. Однако необходимо получить согласие самого собственника и строго соблюдать законные требования к новому ограждению, подчеркивает юрист.
Таким образом, формально жаловаться на неэстетичный вид чужого забора и добиваться штрафов бесполезно, так как закон не регулирует вопросы внешней красоты ограждений. Однако путем переговоров соседи могут объединить свои усилия для совместного приведения забора в надлежащий вид.
Эксперты рекомендуют дачникам проявлять взаимное уважение и разрешать возникающие вопросы мирным путем, не обращаясь к излишней судебной тяжбе. Главная цель состоит в создании максимально комфортных условий для полноценного загородного отдыха всех жителей.